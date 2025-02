El estreno de 'Ocho locos' marcó el regreso de Aldo Miyashiro a la televisión, tras la cancelación de 'La banda del Chino'. Sin embargo, a pocos días del debut, el conductor protagonizó un tenso momento en la emisión del 7 de febrero. Durante el programa, sus compañeros intentaron sorprenderlo con una celebración por su cumpleaños, pero él se mostró visiblemente incómodo y, en un gesto inesperado, decidió abandonar el set en plena transmisión.

A pesar de su reacción inicial, minutos después, Miyashiro regresó al programa con una actitud más tranquila. Aunque mantuvo su postura sobre no querer celebrar en vivo, retomó la conducción y continuó con la emisión.

¿Por qué Aldo Miyashiro 'abandonó' el set de 'Ocho locos'?

El viernes 7 de febrero, el equipo de 'Ocho locos' intentó sorprender a Aldo Miyashiro con una celebración en vivo por su cumpleaños. Desde el inicio, el conductor mostró su incomodidad y, ante la insistencia, decidió abandonar el set. "No me gusta, hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta", expresó antes de retirarse.

Sin embargo, tras calmarse, Aldo Miyashiro regresó al programa y continuó con la conducción, dejando atrás el tenso momento. En redes sociales, su actitud generó opiniones divididas: algunos espectadores defendieron su derecho a no querer celebrar en público, mientras que otros criticaron su reacción inicial.

Aldo Miyashiro y su regreso a la televisión con 'Ocho locos'

El 3 de febrero, durante el estreno de su programa, Aldo Miyashiro no dejó pasar la oportunidad de responder, aunque de manera indirecta, a los cuestionamientos de su exreportero, quien reveló detalles sobre su despido en junio de 2024 tras más de 13 años en 'La banda del chino'. En un tono irónico, el conductor de América TV lanzó una frase que no pasó desapercibida: “¡Aquí están los mata programas!”.

El presentador también destacó que su horario nocturno se ha mantenido durante 16 años y aseguró que el estilo periodístico de sus notas seguirá intacto. “No se preocupen porque las notas van a continuar”, afirmó en su primer programa al aire.