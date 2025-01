El programa 'Todo se filtra' de Kurt Villavicencio reveló en exclusiva que el programa nocturno 'La banda del chino' de Aldo Miyashiro no renovaría para la temporada 2025 en América Televisión. La producción se comunicó con el conductor del programa, Víctor Hugo Dávila, quien confirmó la noticia.

'La banda del chino' no va más en América TV

En la última edición de 'Todo se filtra', Kurt Villavicencio afirmó en exclusiva que 'La banda del chino' no había renovado para el 2025 con América Televisión. Además, afirmaron que ya había sospecha de esta salida luego de que Aldo Miyashiro no estuviera presente en la preventa de canal 4.

'La banda del chino' fue un entretenido programa de espectáculos y variedades nocturno que llegó a las pantallas el 23 de enero de 2017, gozando del apoyo del público que lo volvió líder en su horario.

La producción del programa de espectáculos de Panamericana Televisión se comunicó con Víctor Hugo Dávila para poder confirmar los rumores de la salida de 'La banda del chino'. El exreportero se mostró incómodo con la pregunta y bastante evasivo con sus respuestas. No obstante, defendió los resultados del show de Aldo Miyashiro y señaló que "siempre fueron líderes en su horario".

"¿'La banda del chino' ya no va más en América TV) Es la información que tenemos, más no te puedo decir, así que estamos tranquilos. Estamos contentos porque siempre hemos sido líderes en nuestro horario. Más información no tengo, te agradezco, con todo respeto, no tengo más información que darte, solamente lo que ustedes están escuchando o lo que hayan leído, les estoy manifestando. Pero, como te vuelvo a repetir, si hay algo que tengo que agradecer a la vida es haber pertenecido a un programa que empezó en Latina, pasó por Panamericana y terminó en América Televisión", dijo Víctor Hugo.