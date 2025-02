Daniela Cilloniz, reconocida por su incursión en el mundo de la farándula peruana, ha hecho una acusación pública contra el actual productor Víctor Hugo Dávila, con quien compartió labores en el desaparecido programa 'Enemigos públicos', emitido por América TV. Según su testimonio, el acoso que denunció la llevó a renunciar de inmediato.

En una reciente entrevista, la actriz detalló el incómodo momento que vivió junto a Dávila y cómo su queja no fue tomada en serio por Aldo Miyashiro, quien lideraba el programa nocturno. “Me hizo una cosa en el cuello. Yo estaba editando (...). Es totalmente invasivo, y me fui mal a mi casa”, confesó en el espacio 'Café con la Chévez', del diario Trome.

Daniela Cilloniz expone acoso sexual por parte de Víctor Hugo Dávila

Durante una conversación con el diario Trome, Daniela Cilloniz recordó su ingreso a 'Enemigos públicos' y destacó la buena relación que mantuvo con la mayoría de sus compañeros de trabajo, en especial con Aldo Miyashiro, a quien calificó como un buen amigo y jefe. No obstante, señaló que su experiencia laboral se vio empañada por el comportamiento inapropiado de Víctor Hugo Dávila.

Tras el acoso por parte de su compañero de trabajo, la actriz decidió compartir lo sucedido con su compañera de cuarto, quien la alentó a presentar una denuncia formal. Sin embargo, Cilloniz optó por no hacerlo para evitar escándalos mediáticos. “No voy a denunciar, va a ser un escándalo, no quiero pelear, ¿para qué? Simplemente, no voy a denunciar, Dios se encargará”, agregó.

Daniela Cilloniz le contó a Aldo Miyashiro el acoso por parte de Víctor Hugo Dávila

Además, la actriz contó que informó del caso a Aldo Miyashiro, esperando algún tipo de acción en contra de Víctor Hugo Dávila. No obstante, la respuesta del conductor no fue la esperada. Según Cilloniz, el conductor restó importancia a la situación y consideró que la acción de Dávila había sido una simple broma.

“Nos juntó y dijo que lo hizo bromeando, de patas, pero dije a mí no me ha parecido algo de patas. El 'Chino' me dijo que era mi decisión y, bueno, mi decisión fue irme. De repente pensé en un momento que él iba a decirle a Víctor Hugo chau, pero no fue así. Entonces yo decidí retirarme. Ya no era lo mismo, para mí, el ambiente de trabajo”, señaló.

Canales de ayuda

Si eres o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia contra la mujer, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados). Recuerda que, ante una emergencia, los números de teléfono a los que te puedes comunicar son el 116, número de los bomberos, o al 105, número de la Central de Emergencia de la Policía Nacional del Perú