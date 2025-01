Christian Cueva volvió a ser noticia tras conceder una entrevista a Andrea Llosa, en la que abordó diversos aspectos de su vida personal. Durante la conversación, el futbolista habló sobre su matrimonio con Pamela López y dio detalles de su relación con su actual pareja, Pamela Franco. También reveló que la presión mediática y las denuncias en su contra lo llevaron a considerar el retiro del fútbol, lo que generó diversas reacciones en los medios y entre sus seguidores.

Poco después de la entrevista, Cueva reapareció en un estudio de grabación junto a Pamela Franco, lo que avivó la atención sobre su relación actual con la cantante. A lo largo de estos meses, Christian ha mostrado un creciente interés por la música, interpretando versiones de temas populares como 'El cervecero' y 'Nos queremos y qué'. Su presencia en el estudio junto a Franco ha generado especulaciones sobre un posible nuevo proyecto musical en conjunto.

Pamela Franco comparte romántico post con Christian Cueva

La fotografía, publicada en Instagram por Pamela Franco, los muestra en un estudio de grabación con audífonos, abrazados y mirándose fijamente. La cantante acompañó la imagen con un sticker de un corazón y etiquetó a Cueva, mientras de fondo sonaba la canción 'Bonita' de la Agrupación Marilyn, con el fragmento: "Tan bella, sencilla, su cara bonita. No la miren a ella porque es tan bonita. Me parece que me enamoré". Minutos después, el futbolista reposteó la publicación, lo que desató rumores sobre un posible nuevo lanzamiento musical.

Publicación de Pamela Franco. Foto: Instagram

Christian Cueva reveló detalles de su relación con Pamela Franco

En su entrevista con Andrea Llosa, Christian Cueva rememoró su primer encuentro con Pamela Franco, el cual tuvo lugar en 2018, un año decisivo en su trayectoria profesional. Según compartió, se conocieron en una reunión organizada por amigos en común, donde ambos pudieron intercambiar palabras por primera vez.

“Nos conocimos en 2018, en la fiesta de unos amigos. Simplemente, nos conocimos, no fue más allá de eso. Pero yo ya venía con problemas con Pamela López, la mamá de mis hijos. Nos separamos por meses; yo me iba a jugar al extranjero y ella se quedaba en Perú”, mencionó el jugador sobre aquel encuentro.

En esa misma línea, Christian Cueva confirmó que las especulaciones sobre su viaje a Brasil con Pamela Franco son verídicas. El futbolista reveló que esta situación se produjo en medio de una crisis con la madre de sus hijos, lo que generó un contexto complicado en su vida personal.