La modelo Olenka Mejía destapó secretos íntimos de su relación con Jefferson Farfán en un impactante podcast del diario Trome. La excuñada de Yahaira Plasencia y madre de un niño de 7 años con Yorch, hermano de la salsera, reveló cómo comenzó su historia con el exfutbolista, pero lo que realmente sorprendió fue la confesión sobre su embarazo inesperado.

Mejía, quien tiene 28 años y es abogada de profesión, relató cómo su cambio en los métodos anticonceptivos la llevó a quedar embarazada de Farfán, y al contarle la noticia, la reacción del exjugador de Alianza Lima fue totalmente conciliadora.

¿Qué le dijo Jefferson Farfán cuando Olenka Mejía le dijo que estaba embarazada?

La modelo y abogada Olenka Mejía compartió cómo el exfutbolista reaccionó al enterarse de su embarazo inesperado. Según relató, Farfán le aseguró que todo estaría bien y que llegarían a un acuerdo: “En ese momento yo no lo esperaba (el embarazo), pero bueno se dio y cuando me di cuenta se lo comuniqué a él. Él me dijo que todo iba a estar bien, que todo tranquilo, que hablemos nada más, que íbamos a llegar a un acuerdo”, contó.

Pero la situación tomó un giro dramático cuando la mujer sufrió una hemorragia durante su embarazo, lo que la llevó a una emergencia médica. Sin embargo, lo que más sorprendió fue la reacción de Farfán. En lugar de acompañarla personalmente, el exjugador envió a alguien de su confianza. “De pronto un día comienzo yo a sangrar, una hemorragia y yo nunca había pasado por algo así, era con coágulos. Yo me asusté, le comuniqué y él me dijo, sabes qué yo no puedo ir a la clínica, porque soy público, pero va a ir una persona de mi confianza”, relató. Trágicamente, semanas después, perdió al bebé.

Olenka Mejía y Jefferson Farfán. Foto: Instagram.

¿Cómo era la relación entre Jefferson Farfán y Olenka Mejía?

Olenka Mejía confesó que nunca discutieron la exclusividad de su romance, pero que nunca sintió la necesidad de dudar de su lealtad. "Nunca lo aclaramos, nunca hubo esa conversación sobre exclusividad, pero tampoco pensaría que él estuvo con otra. Prácticamente, era vernos casi siempre", señaló al diario Trome.

Lo que realmente sorprendió fue su relato sobre la confianza y la espontaneidad que marcaba su dinámica. Olenka reveló que tenía acceso total al departamento de Jefferson Farfán en Miraflores. "Sí, tenía la tarjeta. Si esa tarjeta hablara, ¡todo lo que diría!", dijo entre risas, dejando entrever la cercanía que compartían. Además, mencionó que no dudaba en quedarse a dormir allí cuando lo consideraba oportuno, y que Farfán le avisaba cuando estaba camino a su departamento.

"Él tenía una reunión, me avisaba: ‘Estoy yendo para allá’, y listo. Nunca hubo algo de maldad, que yo lo tramé o algo que yo creé sola. No fue así", compartió la modelo y abogada.