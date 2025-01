Olenka Mejía rompió su silencio y se refirió a los rumores sobre su relación con Yahaira Plasencia, quien también fue pareja de Jefferson Farfán. En una entrevista con el diario Trome, la abogada dejó en claro que nunca tuvo una amistad con la salsera y que, cuando comenzó su romance con el exfutbolista, no tenía ningún compromiso con ella.

Además, Mejía reveló que su vínculo con la familia de Yahaira Plasencia se originó por su relación con Jorge Plasencia, hermano de la artista y padre de su hijo. Aunque en un inicio mantenían una relación cordial, esta se deterioró tras descubrir que Jorge había tenido otro hijo. La abogada aseguró que fue la propia Yahaira quien le dio la noticia, lo que generó un quiebre en su trato con la familia.

¿Cómo era la relación de Olenka Mejía con Yahaira Plasencia?

Olenka Mejía aclaró que su relación con la salsera nunca fue cercana, a pesar de haber asistido a reuniones familiares de los Plasencia en el pasado. "Es que con Yahaira Plasencia nunca he tenido una amistad, es solo un hola y chau. Yo siempre dije, la familia es familia de mi hijo, no mía", afirmó.

Según la abogada, la distancia con Yahaira se hizo más evidente cuando inició un proceso legal por la pensión de su hijo con Jorge Plasencia. Incluso, reveló que la cantante hizo un comentario que la incomodó. "Ella hizo un comentario, como que las mujeres tienen hijos por negocio. Yo no tengo rencor, vivo en paz", sostuvo.

¿Olenka Mejía "traicionó" a Yahaira Plasencia por tener una relación con Farfán?

Uno de los rumores más difundidos fue que Yahaira Plasencia presentó a Olenka Mejía con Jefferson Farfán, pero la abogada desmintió esa versión. Explicó que su primer encuentro con el exfutbolista ocurrió en una reunión privada en su casa en La Molina. "Me llevaron a una casa en La Molina y ahí lo conocí. Jefferson me invita a mí y al que me manda a recoger es a Brian", relató.

Mejía también aseguró que, cuando iniciaron su relación, ambos estaban solteros y no veía problema en salir con el exjugador, pese a su pasado con Yahaira Plasencia. "Nunca le vi nada malo, porque éramos patas. Aparte, con Yahaira no le debía algún respeto o algo, porque nunca fuimos amigas", explicó.

La abogada también reveló que Jefferson Farfán la demandó en tres ocasiones tras declarar públicamente que perdió un hijo suyo. "Las denuncias ya se archivaron. Me demandó tres veces. Fue un tema muy delicado, algo que nadie sabe, pero que las mamás que han perdido un bebé sí pueden sentir", señaló.