El pasado 24 de enero, Dayanita se vio involucrada en un accidente automovilístico en las cercanías de Huacho, cuando se dirigía a una presentación. Un camión impactó el vehículo en el que se trasladaba, provocándole lesiones en el rostro, afectando principalmente su nariz y boca. En redes sociales, se ha especulado que los golpes fueron provocados por su actual pareja, por lo que la actriz cómica negó totalmente esta versión.

Tras los constantes rumores de una supuesta agresión por parte de su novio Miguel Rubio, Dayanita aprovechó para evidenciar que su pareja también sufrió lesiones en la cabeza a causa del accidente automovilístico que tuvieron en Huacho.

Dayanita rompe su silencio

Este fin de semana, Dayanita utilizó sus redes sociales para aclarar que las marcas en su rostro son el resultado de un accidente automovilístico ocurrido cerca de Huacho, desmintiendo así los rumores que sugerían una agresión. La actriz cómica desvinculó que su pareja, Miguel Rubio, le haya provocado algún golpe.

“Estamos aquí haciendo un ‘story time’ de lo que nos ha pasado en realidad. Hay mucha gente que está especulando y más se van a los comentarios de mi novio, a decir cosas desatinadas, decir que yo estoy defendiendo que me ha agredido”, señaló al inicio de sus historias de Instagram.

En esa misma línea, Dayanita lamentó que las personas insinúen en redes sociales que los golpes hayan sido provocados por su pareja Miguel Rubio, por lo que volvió a mencionar que dichas heridas fueron por el accidente automovilístico del pasado 24 de enero.

“Bueno, él también ha sufrido el accidente horrible. Él, más que todo, tuvo el accidente en su cabeza, tiene doce puntos en la cabeza y otros dicen: ‘qué raro, no sé’. Esperemos que no estén especulando cosas que no son”, sentenció en su publicación.

Dayanita se pronunció tras accidente vehicular

Dayanita sufrió un accidente de tráfico mientras se dirigía a un evento en el norte del país. El automóvil en el que viajaba junto a su novio fue colisionado por un camión, lo que generó preocupación entre sus seguidores y el público en general. A través de sus historias de Instagram, mostró las consecuencias de dicho accidente.

“Señores, estoy en el hospital de Huacho y créanme que... nos han tratado de ayudar, pero están esperando el historial de la ficha para que nos puedan atender. No es posible que un doctor esté... No es posible que no nos puedan atender en nada”, detalló.