Esta mañana, la actriz cómica Dayanita, conocida por su participación en 'JB en ATV', alarmó a sus seguidores al compartir una historia en Instagram donde se le veía con el rostro ensangrentado y criticando la atención médica en un hospital de Huacho.

Aunque poco después eliminó la publicación, la noticia se viralizó rápidamente. Ahora, la comediante decidió romper su silencio y brindar detalles de lo sucedido, mientras agradecía a sus fanáticos por su preocupación.

Dayanita sobrevive a un accidente de carretera

Según relató la propia Dayanita en un video, el accidente ocurrió cuando viajaba hacia Cayaltí, Chiclayo, para cumplir con un evento. Su vehículo fue impactado por un tráiler de gran tamaño, que, tras provocar el choque, se dio a la fuga. “Créeme que si estoy viva es por la misericordia de Dios, agradecerle a él. No llegó a mayores, solo tengo la nariz y la boca hinchada”, expresó la actriz, aún afectada por lo ocurrido.

Además, reveló que no viajaba sola. Su pareja también resultó herida en el accidente y tuvo que recibir atención médica tras sufrir un corte en la cabeza que requirió 12 puntos de sutura. “El maldito tráiler que nos chocó se dio a la fuga, pero seguimos adelante. Gracias por preocuparse”, agregó la comediante en su mensaje.

El mensaje de Dayanita a sus seguidores

La actriz aprovechó para aclarar rumores sobre una posible agresión física, luego de que algunos seguidores interpretaran erróneamente sus publicaciones iniciales. “Otros pensaron que me agredieron, que me pusieron la mano. Quiero agradecerles a todos por preocuparse, a los que me escribieron”, señaló Dayanita conmovida por el apoyo recibido.

El incidente, que pudo terminar en tragedia, dejó a Dayanita y su pareja con lesiones, pero ambos se encuentran fuera de peligro y con ánimo de seguir trabajando.