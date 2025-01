Ya está confirmado que Magaly Medina regresará recargada el próximo 3 de febrero en su programa ‘Magaly TV, la firme’, donde todos sus televidentes esperan un nuevo ‘ampay’. Sin embargo, la periodista no dudó en compartir un fuerte reclamo en redes, luego de que se anunciara en exclusiva la entrevista de Andrea Llosa con Christian Cueva.



Los seguidores de Magaly Medina esperan que regrese con un polémico ‘ampay’, tal como hizo a inicios de 2024, después de exponer la infidelidad de Christian Domínguez a Pamela Franco. A pesar de que hasta el momento no se ha confirmado cómo será el primer programa de la ‘Urraca’ este 2025, varios se quedaron atónitos con el último mensaje que compartió.

El fuerte reclamo de Magaly Medina previo a su regreso

Mediante su cuenta de Instagram, Magaly Medina confirmó que su programa ‘Magaly TV, la firme’ regresa el próximo lunes 3 de febrero, lo que ha despertado la curiosidad de los televidentes. No obstante, al parecer la periodista no estaría del todo contenta, ya que lanzó un fuerte reclamo, curiosamente luego de que se confirmara que Andrea Llosa entrevistó a Christian Cueva en exclusiva para su primer programa del año.

Luego de aquel spot, Magaly Medina volvió a hacer acto de presencia en sus redes sociales, donde comunicó su regreso a la televisión. Sin embargo, su mensaje no estuvo exento de descontento, ya que expresó su malestar por la pérdida de entrevistados, coincidiendo curiosamente con el anuncio de una entrevista a Christian Cueva por su compañera de canal.

“Si es que no me siguen quitando entrevistados. Aquellos cuya fórmula desgastada ya no da para más”, escribió la ‘Urraca’ en su historia de Instagram, que despertó varias sospechas. ¿Acaso Andrea Llosa le quitó un entrevistado a Magaly Medina?

¿Qué alistaría Magaly Medina para su primer programa?

La expectativa crece entre los seguidores de Magaly Medina tras el anuncio de la entrevista que Andrea Llosa realizará con Christian Cueva, que será estrenada el próximo lunes 27 de enero por ATV. Muchos se preguntan qué sorpresas traerá la popular ‘Urraca’ en febrero de 2025, cuando retorne con su programa.

En este contexto, Gianfranco Pérez, uno de los reporteros de Magaly Medina, generó revuelo al aparecer en las instalaciones de ATV, sugiriendo que podría haber un nuevo ‘ampay’ en camino. “Mi primera nota del año y qué nota”, escribió en su cuenta de Instagram con emojis de fuego.