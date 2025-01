El futbolista Christian Cueva ha estado muy activo en TikTok desde que creó su cuenta oficial. Su debut en la plataforma fue desde Cusco, donde realizó su primer live junto a su novia Pamela Franco, quien se encontraba en Lima. La transmisión se volvió viral, alcanzando más de 2 millones de "likes", y mostró a un Cueva más relajado y auténtico.

Parece que el jugador de Cienciano ha disfrutado de la experiencia, pues no ha dudado en realizar varias transmisiones en vivo. En una de ellas, sorprendió a una madre y sus hijos cajamarquinos al unirse a su live de manera sorpresiva, lo que desató una auténtica locura. Los niños, al ver al futbolista saludándolos, no podían creer que fuera real.

Christian Cueva se unió al live de tiktok de familia cajamarquina

En un video viral compartido por la cuenta de TikTok ‘La Vitteri’, se puede ver a Christian Cueva uniéndose al live de una mujer, quien inicialmente se quedó en silencio, al no creer a quien tenía en frente. Sin poder contener la risa por los nervios y al darse cuenta de que estaba conversando con el famoso futbolista, la ama de casa no pudo evitar sentirse asombrada. En ese momento, ‘Aladino’ la sorprendió aún más al preguntarle de dónde era y qué estaba cocinando.

En ese instante, el hijo de la mujer entró en escena y, al descubrir que su madre estaba interactuando con Christian Cueva en la pantalla del celular, se quedó completamente asombrado. No pudo evitar tomarse la cabeza en señal de shock y gritó: “¡No te la creo, es Cueva!”. Su emoción fue tan contagiosa que incluso el futbolista, al ver la reacción de los niños, no pudo evitar sonreír y emocionarse. “¡Saludos! Mira cómo es la vida, saludos a tu gente, a tu familia”, expresó Cueva. “¡Hola! ¿Cómo están? Saludos para todos, que estén muy bien eh”, dijo Cueva a los niños.

Christian Cueva rechazó tener batalla en Tiktok con mamá cajamarquina

Cuando Christian Cueva ya se disponía a despedirse, la mujer le pidió al futbolista que participara en una "batallita" con ella (un enfrentamiento común en TikTok para recolectar donaciones). Sin embargo, ‘Aladino’ se excusó, diciendo que tenía que irse y que aún no sabía cómo usar correctamente la plataforma ni cómo funcionaban esas batallas, a pesar de la insistencia de la madre de familia.

“Yo no sé cómo es esto, están enseñándome. Luego me mandas un mensaje y jugamos un amistoso, ¿así se llama, no, amistoso?” dijo el futbolista.