Después del inesperado y afectuoso saludo de Hugo García a Alessia Rovegno por su cumpleaños, el capitán de los 'combatientes' decidió pronunciarse por primera vez sobre este tema, asegurando que aún mantiene una relación cercana con la modelo y que no le vio nada de malo a su romántico post.

Hugo García aclara saludo de cumpleaños a Alessia Rovegno en Instagram

El chico reality Hugo García fue abordado por las cámaras de 'Amor y fuego' mientras realizaba un en vivo a la salida de una barbería. El también modelo negó que mantenga un "contacto cero" con Alessia Rovegno luego de su ruptura, y reveló que siguen comunicándose, pese a que ya no están juntos.

Sumado a ello, sobre el post, Hugo afirmó que le pareció algo muy natural y que siempre "le dice reina" a Alessia. "No tengo problema en decirle "mi reina ni nada", porque siempre se lo he dicho. El respeto y el cariño siempre van a estar ahí. No la he podido saludar en persona, así que, no le he podido dar el regalo", dijo a las cámaras de 'Amor y fuego'.

"Ya no estamos, no voy a ahondar mucho en el tema, pero, más o menos, fue desde octubre del año. Pero Alessia es una chica increíble... No va por ese lado (que haya una reconciliación tras el post de Instagram). La gente tiene el concepto que si tú terminas una relación, ya tienes que odiar a la persona, tener contacto cero, bloquearla. Alessia ha sido una persona muy importante para mí. No le veo nada malo, el post salió como algo muy natural. Yo ya la había saludado por interno, ya habíamos hablado... Hemos quedado súper bien, son cosas que pasan en la vida y, ¿quién sabe? Nadie sabe, el mundo da vueltas, no te puedo decir qué pasará en el futuro", detalló Hugo García.