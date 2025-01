Según las redes sociales de Patricio Parodi y Hugo García, siguen disfrutando de su viaje en el extranjero, pues se les ha visto por tierras mexicanas con un grupo de amigos. Sin embargo, el futuro de los chicos reality aún es desconocido, por lo que el periodista Bruno Vernal abrió la posibilidad de que ambos postulen a un reality chileno.

Ya han pasado algunos meses desde que Patricio Parodi anunció el fin de su relación con Luciana Fuster, aunque nunca reveló los motivos de la separación. Hugo García, por su parte, aunque directamente no ha confirmado su ruptura con Alessia Rovegno, ambos parecen hacer vidas de solteros desde hace semanas. Al parecer, debido a que los chicos están disfrutando de su soltería, también podrían participar en un reality chileno.

¿Se van para Chile?

Durante la última edición de ‘América espectáculos’ edición verano, el periodista Bruno Vernal señaló que Hugo García y Patricio Parodi podrían participar en un casting para un popular reality show en Chile. A pesar de que esta noticia aún es un misterio, se sabe que ambos jóvenes están aprovechando su soltería al máximo.

“Hugo va a intentar un poco en el mercado chileno, en algunos realities por allá. Aprovechando que están solteros y están dispuestos a hacer casting. Hugo va a presentarse a varios castings este (y Parodi también),” fue lo que señaló al respecto.

Hasta el momento, tanto Hugo García como Patricio Parodi siguen disfrutando de su estadía en México, ya que comparten constantemente diferentes historias en sus cuentas de Instagram respectivas, mostrando hermosos paisajes y actividades.

Hugo García terminó su relación con Alessia Rovegno

Por otro lado, hace días el periodista Bruno Vernal reveló que, tras la controversia provocada por las fotografías de Hugo García besando a una mujer rubia no identificada, se puso en contacto con el chico reality mediante mensajes en Instagram.

Durante esta conversación, Hugo García admitió que su relación con Alessia Rovegno concluyó hace alrededor de dos meses, en octubre de 2024.

“Hugo García me dijo que, efectivamente, sí se dio (el beso), pero fue parte (del momento). No es una relación ni nada, es una conocida, se dieron un beso y ya está. No quiere decir quién es la chica porque sabe que le sacaremos información. Me dijo también que no tiene problema en que anunciara que, hace dos meses ya, no está con Alessia Rovegno. Él hubiera preferido no contarlo (la separación) porque él y Alessia se pusieron de acuerdo en ese sentido, tienen una buena relación de amigos”, señaló el presentador.