Paco Bazán y Susana Alvarado continúan siendo el centro de atención en el mundo del espectáculo peruano. En esta ocasión, el conductor de televisión protagonizó un romántico gesto hacia la cantante de cumbia durante su programa 'El Deportivo en otra Cancha'. En medio de una entrevista con la cantante Shirley Iparraguirre, el exarquero no dudó en presumir el retrato de la vocalista de Corazón Serrano en el set, el cual fue destacado por su invitada, quien también señaló cómo este detalle lo puso visiblemente nervioso.

¿Qué gesto romántico tuvo Paco Bazán hacia Susana Alvarado?

Paco Bazán, conductor del programa 'El Deportivo en otra Cancha, es conocido por su manera directa de llevar las entrevistas y su estilo inconfundible en la televisión peruana. Sin embargo, un detalle que no pasó desapercibido fue el gesto de cariño hacia Susana Alvarado, con quien es vinculado sentimentalmente.

En uno de los segmentos de su programa, el exarquero recibió a la cantante Shirley Iparraguirre como invitada. Durante la entrevista, la cantante se quejó de la incomodidad del asiento en el set del programa, bromeando sobre el hecho de que Susana Alvarado ya había mencionado lo mismo en su visita anterior. "Tenía razón tu novia", mencionó la invitada. La referencia a Susana Alvarado no quedó allí, ya que Paco Bazán no dudó en hacer una demostración de cariño al colocar una foto de Susana en el asiento vacío del set.

"La patrona siempre presente en el Deportivo en otra Cancha", dice la descripción del video que rápidamente circuló en redes sociales, donde se ve cómo Bazán coloca el retrato de Susana en la silla vacía, haciendo un guiño a la presencia de su pareja en todo momento.

Paco Bazán tiene altercado con Edwin Sierra por llamar "cumbiambera" a Susana Alvarado

Además del gesto romántico, Paco Bazán protagonizó un tenso momento con el cómico Edwin Sierra. El origen de la discusión radicó en el uso de la palabra "cumbiambera" para referirse a Susana Alvarado, lo cual no fue del agrado del conductor.

Bazán, al escuchar a Sierra utilizar este término de manera despectiva, no dudó en defender a Alvarado. "Ella siempre ha llevado una carrera profesional y de perfil bajo. No es una simple cumbiambera, es una cantante de cumbia y una artista completa. Podría interpretar cualquier género, como rancheras, boleros o baladas", comentó Bazán, subrayando el respeto que merece la trayectoria de Susana en la música.

La respuesta de Sierra, conocida por su tono humorístico, fue algo relajada. "Está bien, será la última vez, hermano. Todo porque eres tú. Me quedo callado. ¡Ay, Dios mío, está enamorado, todo lo que tengo que soportar!", respondió el exfutbolista entre risas, aunque la tensión no desapareció completamente en el set. A pesar de las bromas, Bazán reafirmó su postura, demostrando que no está dispuesto a tolerar comentarios que minimicen el trabajo de Alvarado en la música.