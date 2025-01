Víctor Yaipén Jr. sobre familiares que no asistieron al velorio de su padre. Foto: Composición LR

Víctor Yaipén Jr. sobre familiares que no asistieron al velorio de su padre. Foto: Composición LR

Como se recuerda, Víctor Yaipén fue uno de los fundadores originales del Grupo 5, una de las agrupaciones más icónicas de la música tropical peruana. El grupo fue creado en 1973 en Monsefú por los hermanos Víctor Yaipén Uypán y Elmer Yaipén Uypán, quienes lideraron el proyecto durante los primeros años, pero luego surgieron diferencias creativas y personales que llevaron a la separación de Víctor del Grupo 5.

Víctor Yaipén Jr. se pronunció acerca de los familiares que acudieron a despedir a su padre, Víctor Yaipén. En su declaración, también abordó la notable ausencia de su primo, Christian Yaipén, en este emotivo momento familiar.

La ausencia del Grupo 5 en el velorio

El pasado domingo 19 de enero, se confirmó el deceso de Víctor Yaipén, luego de complicaciones en su salud relacionadas con la diabetes e insuficiencia renal. El velorio del destacado músico se realizó el lunes 20 y martes 21, donde diferentes figuras mediáticas llegaron para darle el último adiós. Sin embargo, la ausencia de Christian Yaipén y otros integrantes del Grupo 5 despertó algunas dudas.

Fue así que el hijo de Víctor Yaipén, ante las cámaras de La República y El Popular, comentó que Elmer Yaipén sí despidió a su padre. Los ausentes fueron Christian Yaipén y su hermana Andy Yaipén.

“Ayer estuvo Elmer ‘Chico’ Yaipén por aquí en el velorio junto con mi tía Elena, esposa de mi tío Elmer. También han venido mi tío Walter y Javier. Toda la familia se está haciendo presente. Muchos primos que desde lejos han venido para poder darle el último adiós y decirle gracias a Víctor Yaipén porque en algún momento mi padre siempre ha ayudado a alguien, siempre, siempre, siempre”, declaró nostálgico.

Christian Yaipén y miembros de Grupo 5 se ausentaron del funeral de Víctor Yaipén. Foto: difusión

¿Christian Yaipén le dio el pésame?

Por otro lado, Víctor Yaipén Jr. informó que su primo Christian Yaipén se puso en contacto con uno de sus hermanos, y según la información disponible, no se encuentra en el país en este momento.

“Christian se comunicó con mi hermano Donald para darnos el pésame. No sé si están de gira o no, porque la verdad no tengo cabeza para eso”, finalizó conmovido.