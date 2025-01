El reconocido escritor y presentador peruano Jaime Bayly ha encendido las alarmas entre sus seguidores al revelar detalles de su delicado estado de salud en una de sus columnas semanales, publicadas en El Comercio y La Tercera. En el texto, Bayly confesó que le ha aparecido "una bola en medio del estómago", lo que ha despertado preocupación tanto en su círculo cercano como entre quienes admiran su trabajo. La noticia no solo ha generado inquietud por su bienestar físico, sino también por el impacto emocional que esta situación ha provocado en su familia.

Su esposa, Silvia Núñez de Arco, se encuentra profundamente angustiada por esta situación y ha insistido en que el autor busque atención médica lo antes posible. Según lo narrado por Bayly, Núñez de Arco le ha pedido someterse a los análisis necesarios para esclarecer la naturaleza de este problema de salud. La confesión del escritor ha abierto un espacio de reflexión entre sus seguidores, quienes no han tardado en manifestar su apoyo y enviar mensajes de aliento para que priorice su bienestar.

¿Qué dijo Jaime Bayly sobre su problema de salud?

En su característico estilo narrativo, Jaime Bayly detalló con precisión y un toque de ironía la aparición de la extraña protuberancia que ahora ocupa el centro de su preocupación. "Me ha salido una bola en medio del estómago. Tiene el tamaño de una pelota de golf o de ping-pong. Es más grande que una canica, pero más pequeña que una bola de billar. No duele. Es meramente decorativa. Se erige como un solitario montículo en el centro mismo de mis entrañas", escribió el autor, dejando entrever su intento de restarle gravedad al asunto. A pesar de su aparente tranquilidad, el tema ha generado gran inquietud, especialmente en su entorno más cercano.

Jaime Bayly cumplirá 60 años este 2025. Foto: Captura YouTube

Sin embargo, Bayly también compartió su resistencia a buscar ayuda médica, algo que ha generado una fuerte preocupación en su esposa, Silvia Núñez de Arco. "Mi esposa, alarmada, dice que la bola puede ser mortal de necesidad. Yo le digo que, si no me duele, no es mala. Ella sostiene que debo hacerme un chequeo médico. Yo me niego en redondo", confesó.

Además, el presentador expresó su desconfianza hacia los médicos, basada en experiencias pasadas: "Siempre me ha parecido que exageraban las cosas para sacarme dinero". A pesar de su postura, la preocupación de Núñez de Arco aumenta debido a los antecedentes familiares de Jaime Bayly, quien recordó que su padre, su hermana y otros miembros cercanos de su familia padecieron y fallecieron a causa del cáncer. "Mi esposa tiene miedo de que sea un tumor. A mi padre, cuando cumplió setenta años, le salieron unas bolas en la barriga. Murió de cáncer un año después", añadió, evidenciando la complejidad emocional de esta situación.