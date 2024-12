Jaime Bayly enfrenta un emotivo adiós: el famoso escritor peruano anunció este jueves 5 de diciembre la partida de su querida gatita, una inseparable compañera que incluso apareció en sus videos para redes sociales. Según relató, fue su esposa, Silvia Núñez de Arco, quien lo despertó con la desgarradora noticia: el animal estaba sufriendo una convulsión. A pesar de llevarla de inmediato al veterinario en un intento desesperado por salvarla, los doctores confirmaron que ya no había esperanza.

Jaime Bayly confiesa que lloró por su gata lo que no lloró por su padre

Con la voz quebrada y lágrimas en los ojos, Jaime Bayly, a punto de cumplir 60 años, continuó con su relato. Allí reveló que fueron los mismos veterinarios quienes le pidieron despedirse de su gatita. Para el polémico escritor y entrevistador, fue una experiencia profundamente dolorosa e imposible de olvidar. “Fue un momento muy tremendo para mí, muy doloroso, muy conmovedor, no me imaginé que me iba a doler tanto. He llorado por ella lo que no lloré cuando, por ejemplo, se murió mi padre”, dijo de manera directa Bayly.

“Estos últimos días han sido tristísimos porque la hemos visto muy muy diezmada por la enfermedad, así que ya partió, solo quería decirles eso. Nuestra gatita ha muerto y estamos ahora mismo saliendo a la clínica para recoger su cuerpo exangüe, sin vida, pero ella vivirá siempre en nuestros corazones”, expuso.

¿Quién era el padre de Jaime Bayly y por qué lo odiaba?

Jaime Bayly Llona, el padre del reconocido escritor peruano, nació en Lima en 1935 y tuvo una vida marcada por el éxito y la extravagancia. Proveniente de una familia adinerada, logró ocupar altos cargos como director en bancos y empresas automotrices. Sin embargo, su vida no se limitó al mundo corporativo: entre sus pasiones destacaban las motocicletas, y con el tiempo, desarrolló un peculiar gusto por las armas, convirtiéndose en pistolero.

En una de sus columnas, Jaime Bayly reveló que llegó a sentir un profundo odio hacia su padre debido al trato humillante que este le daba a su madre, una situación que marcó al escritor y dejó una huella imborrable en su relación familiar. "A mi padre no lo veía nunca, no quería verlo más. Lo odiaba consistentemente, sinceramente. Era un lastre, una mancha, un baldón para mí", compartió. "Mi padre insultaba a mi madre sentados todos a la mesa familiar. La trataba de tonta, de estú***, de idi***. Se burlaba de su familia, de sus amigas", contó Bayly.

En 2006, el padre de Jaime Bayly falleció a los 71 años tras una dura lucha contra el cáncer. Según reveló el escritor, su partida marcó un antes y un después en su entorno familiar, ya que, por primera vez, pudieron encontrar la paz y la felicidad. "Cuando mi padre murió, mi madre por fin se atrevió a ser feliz como había sido feliz cuando estaba a solas conmigo o con sus padres. Estos años sin mi padre han sido los mejores de nuestras vidas", reveló.