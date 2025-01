El ámbito periodístico se encuentra de luto tras el fallecimiento de Jorge Lanata, reconocido como uno de los comunicadores más destacados de Argentina y del mundo hispanohablante. Su partida ha suscitado una ola de homenajes y reconocimientos, destacando las palabras del escritor y periodista Jaime Bayly, quien lo calificó como una personalidad excepcional en el panorama mediático.

Recordemos que Jorge Lanata falleció a los 64 años, el lunes 30 de diciembre, en el Hospital Italiano de Buenos Aires, donde había estado internado desde mediados de junio. En sus últimos días, Lanata enfrentó complicaciones graves, incluyendo una hemorragia y una infección, que culminaron en una falla multiorgánica, marcando el triste final de una prolongada batalla por su salud.

Jaime Bayly sobre Jorge Lanata

Durante uno de sus últimos videos en su canal de YouTube, Jaime Bayly no dudó en pronunciarse sobre la muerte de Jorge Lanata, recordándolo como uno de los periodistas más ‘poderosos’ e ‘influyentes’.

“Murió Jorge Lanata, el periodista más poderoso e influyente de Argentina. Uno de los grandes periodistas de la lengua española”, señaló al inicio de su video.

Asimismo, Jaime Bayly expresó su gratitud por la oportunidad de haber conocido y colaborado con Jorge Lanata, aunque subrayó que su relación no era de una amistad íntima.

Jorge Ernesto Lanata ​fue un periodista y escritor argentino.​ Foto: Difusión

“Yo no era su amigo, no me voy a jactar de ello, pero tampoco fui su enemigo. Trabajé con él y nos teníamos simpatía; nos tratábamos cordialmente. Cuando venía a Miami, su agente me lo hacía saber, lo invitaba a mi programa y lo entrevistaba”, añadió el escritor.

¿Cuál habría sido el sueño de Jorge Lanata?

Cabe señalar que Jorge Lanata, según lo señalado por Jaime Bayly, albergaba un sueño persistente: establecer un periódico. Esta ambición se añadía a su notable trayectoria en la fundación de diversos medios de comunicación.

“Jorge estaba muy ilusionado con fundar un periódico. Él era un gran fundador de medios. Solo en Argentina fundó dos periódicos, cinco revistas, publicó ocho libros e hizo una película”, mencionó, subrayando la vasta contribución del periodista al panorama mediático argentino.

Para el periodista Jaime Bayly, Jorge Lanata representaba una figura única y casi legendaria en el mundo del periodismo. Su influencia y estilo distintivo lo convirtieron en un referente inigualable en la profesión.

“Era una criatura de estas que nacen cada 50 o 100 años. Era un hombre desmesurado, excéntrico, exagerado en todo sentido, inmoderado en todo sentido, un poco como Maradona. Era el Maradona de la prensa argentina. Él me dijo una vez que el buen periodista tiene que estar siempre en la oposición. Él lo hizo de una manera admirable”, finalizó en su video conmemorativo.