En una sincera conversación en el podcast 'Amor y desmadre', conducido por Ignacio Baladán y Natalia Segura, Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz se abrieron sobre los retos de su relación matrimonial. Los esposos, conocidos por ser una de las parejas más sólidas del espectáculo peruano, abordaron los altibajos que han enfrentado durante su vida juntos. La entrevista no solo mostró el lado más humano de su convivencia, sino que también desveló momentos de humor, reflexiones sobre el compromiso y las prioridades familiares.

El momento más destacado fue cuando Yaco, en un tono entre serio y bromista, confesó sentirse como un "esclavo" en ciertas dinámicas de su matrimonio, un comentario que desató risas y reflexiones entre los presentes. Esta declaración no pasó desapercibida y rápidamente se volvió un tema de conversación en redes sociales, reafirmando la popularidad y transparencia de la pareja.

Yaco Eskenazi sorprende con tajante confesión sobre su matrimonio con Natalie Vértiz

Durante el episodio titulado 'Noviazgo vs. Matrimonio', Yaco Eskenazi compartió una anécdota que reflejó las dinámicas de su relación con Natalie Vértiz. Entre risas, Ignacio Baladán lo llamó "el esclavo" por las bromas internas que tienen cuando los visita. A esto, Yaco respondió con una declaración que causó revuelo: "El esclavo. Tú estás condenado. Tú eres como yo: aguantas, aguantas, hasta que…".

Luego de escuchar esta fuerte declaración de su esposo, Natalie Vértiz no se quedó callada y aprovechó para responderle con todo, dejando asombrados a Ignacio Baladán y Natalia Segura. "Pero si tú a la aprimera ya no ya (...) Yo siento que todo es tan efímero, todo es como que: 'estoy empoderada, lo dejo al hombre y no sé qué. Al final del día, la familia es lo más importante para nosotros'", manifestó la modelo de talla internacional.

Tras este intercambio de palabras, Yaco también destacó la importancia de mantener el amor y la comunicación, especialmente cuando se trata de preservar la estabilidad familiar por sus hijos. "Te puedes tumbar todo lo que has construido en base al amor más lindo que uno tiene que son sus hijos", comentó, mostrando su compromiso con los valores familiares.