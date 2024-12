Natalie Vértiz sorprendió a su esposo, Yaco Eskenazi, con una exclusiva fiesta de cumpleaños que reunió a familiares, amigos íntimos y destacadas figuras del espectáculo. La celebración, realizada en su domicilio, contó con la presencia especial del exfutbolista Jefferson Farfán, quien se unió al evento junto a otros compañeros cercanos de Yaco, como Gino Assereto, Ignacio Baladán y Rafael Cardozo. El festejo, que incluyó música en vivo y emotivas palabras del homenajeado, fue un reflejo de la sólida relación de la pareja.

Horas antes del evento, Yaco Eskenazi, quien celebró su cumpleaños número 45, recibió un emotivo mensaje de su esposa a través de Instagram, donde Natalie compartió imágenes significativas de su vida juntos. "Hoy y siempre te celebro", expresó la modelo en una publicación cargada de cariño y gratitud. Tras finalizar una presentación en el show "Hombres a la Plancha", Yaco llegó a casa sin sospechar que lo esperaba una fiesta sorpresa, preparada con mucho esmero por Natalie y sus seres queridos.

Así fue la fiesta sorpresa de Natalie Vértiz para Yaco

La sorpresa se llevó a cabo luego de que Yaco realizara una presentación del show teatral ‘Hombres a la Plancha’ el sábado 14 de diciembre. Tras finalizar el evento, Natalie lo llevó a casa, donde lo esperaban sus invitados listos para celebrar. “En esta casa no vale no celebrar la vida, realmente pensó que no le harían nada, ¡te equivocaste, mi amor! ¡Que cumplas todos tus sueños siempre!”, compartió Natalie en su cuenta de Instagram, junto con una serie de historias y fotos que documentaron la velada.

La fiesta contó con un grupo musical de salsa que animó el evento, mientras Yaco compartía momentos inolvidables con su mamá, su hermana Jérica Eskenazi y otros seres queridos. En una de las historias publicadas por Jérica, se ve al actor dirigiéndose a los asistentes con emotivas palabras: “Le dije a Natalie que no quería celebrar hoy mi cumpleaños porque sentía que tenía todo, no me faltaba absolutamente nada. Ver a mis hijos, despertarse conmigo, amanecer con mi esposa, poder tener a mi mamá al otro lado del teléfono, a mi hermana, a las personas que quiero tenerlas cerca, para mí ya es suficiente”.

El emotivo mensaje de cumpleaños de Natalie Vértiz

Antes de la fiesta, Natalie Vértiz dedicó un conmovedor mensaje a Yaco Eskenazi a través de Instagram, compartiendo un total de 19 imágenes que capturan momentos significativos de su relación. La conductora expresó su amor y admiración por su esposo en un post que emocionó a sus seguidores.

“¡Feliz día, mi Yaco, mi amor, mi compañero de vida, mi mejor amigo! Contigo de la mano, SIEMPRE. Hoy y siempre te celebro, por la calidad de persona que eres, por amarnos como lo haces, por hacerme reír todos los días de mi vida, por abrazarnos y darnos calma en los momentos más difíciles, por siempre estar juntos, mi amor”, escribió Natalie.