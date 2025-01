La empresaria y figura de la televisión peruana Alejandra Baigorria volvió a ser mencionada por su expareja Guty Carrera, quien durante una entrevista con Verónica Linares afirmó que no hubo pruebas que lo incriminaran en la acusación de violencia psicológica que Baigorria presentó en 2016. Estas palabras no fueron bien recibidas por la también conocida 'Rubia de Gamarra', quien respondió de manera contundente en el programa 'América Espectáculos', dejando en claro que está cansada de ser parte de las declaraciones del modelo.

“Estoy cansada porque cada vez que viene no tiene otro tema del que hablar. ¿No tiene un negocio, un emprendimiento o algún proyecto en el que esté trabajando? Siempre tiene que hablar de Melissa, de mí o de otra de sus ex”, expresó la prometida de Said Palao con visible incomodidad, sumando que declaró sentir lástima por el modelo y su necesidad de figurar en los medios.

Alejandra Baigorria hunde a Guty Carrera

Durante su intervención en 'América Espectáculos', Alejandra Baigorria mostró su hartazgo por las continuas menciones de Guty Carrera. La empresaria afirmó que el modelo parece no haber superado el pasado y, en lugar de enfocarse en su presente, sigue recurriendo a temas relacionados con sus exparejas para ganar notoriedad.

“Yo no sé por qué me menciona, ya me da pena, está hundido. Me desea el bien, pero sé que en el fondo me detesta. Él debería pedirme perdón, yo ya lo perdoné, pero que lo reconozca”, dijo Baigorria, agregando que cada vez que Carrera vuelva a tocar el tema, tendrá una respuesta por su parte. Además, advirtió que esta estrategia de revivir viejas polémicas no le beneficia al modelo: “Cuando le mencionen mi nombre, lo mejor que puede hacer es quedarse mudo. No le conviene seguir hablando de este caso”.

¿Qué había dicho Alejandra Baigorria sobre Guty Carrera?

La relación entre Alejandra Baigorria y Guty Carrera terminó de manera abrupta en 2016, cuando Baigorria denunció públicamente al modelo por violencia psicológica, un caso que marcó un antes y un después en la carrera de ambos. Según el 'Potro', dicha denuncia le cerró múltiples puertas en el ámbito televisivo y publicitario en Perú, un impacto que sigue recordando hasta hoy.

“A mí se me cerraron todas las puertas en los canales de Perú. Me quitaron un contrato de un día para otro, me cerraron todos los auspiciadores y me dijeron: ‘Por aquí no vienes más’, sin ningún motivo. Cuatro años después, se dieron cuenta de que no había hecho absolutamente nada”, mencionó Carrera en su entrevista para el podcast 'La Linares'. Sin embargo, estas afirmaciones no han sido respaldadas con pruebas, lo que mantiene la controversia viva en el ámbito mediático.

Alejandra Baigorria, por su parte, dejó en claro que el tema no es algo que desee revivir, pero no tolerará que se utilice su nombre sin razón alguna. “Yo nunca hablo, pero si él lo hace, siempre va a tener una respuesta mía”, finalizó, enviando un mensaje firme a su expareja.