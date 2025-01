El cantante Luigui Carbajal, exintegrante de la recordada agrupación Skándalo, anunció que ha interpuesto una demanda por difamación y calumnia agravada contra el empresario musical Roly Ortiz. La decisión surge luego de que Ortiz lo acusara públicamente de “engañarlo” con dinero relacionado con el evento del reencuentro de Skándalo, realizado en noviembre de 2024.

En declaraciones para 'América espectáculos', Luigui Carbajal dejó en claro que no piensa dar marcha atrás en su decisión y llevará el caso hasta las últimas instancias judiciales. “(¿Vas a llegar hasta el final?) Sí, no quiero una rectificación (...) Sé que puede hablar de mí, pero lo que me molesta es que haya hablado de mi esposa, se metió con mi esposa que está embarazada, eso jamás lo voy a permitir”, expresó enfáticamente. Además, mencionó que las palabras de Ortiz han afectado a su esposa, sobrina de Ricky Trevitazo, y que su prioridad es cuidar de ella y de su hogar.

Luigui Carbajal demanda a Roly Ortiz

La demanda de Luigui Carbajal contra Roly Ortiz se basa en las declaraciones realizadas por el empresario, quien lo acusó de no ser transparente en los montos generados por el reencuentro de Skándalo. Según Carbajal, todas las transacciones económicas estaban respaldadas por contratos firmados previamente. “Eso ya estaba escrito, te hablo de un contrato que viene de hace un tiempo atrás”, indicó el cantante, desmintiendo las afirmaciones de Ortiz.

Carbajal también reconoció que, si bien él manejaba las cuentas y contratos, su socio Ricky Trevitazo estaba al tanto de los montos y acuerdos. "Los dos estábamos al tanto, pero no siempre se firmaba un contrato porque hay gente que te dice: confío en ti y ya toma, te depositaban. Siempre las cuentas han estado en mi teléfono", explicó.

El motivo del distanciamiento entre Luigui Carbajal y Ricky Trevitazo

Además de la controversia con Roly Ortiz, Luigui Carbajal se refirió a su relación con Ricky Trevitazo, señalando que hubo una fricción entre ellos mientras participaban en el programa 'El gran chef famosos'. Según el cantante, las tensiones surgieron por temas relacionados con el evento de reencuentro de la agrupación y por las ideas que Ortiz habría inculcado en Trevitazo.

“Yo tuve una fricción con Ricky, estábamos en un programa de TV, cocinando, y hubo un altercado por temas del evento (...) En el camino se empezaron a meterle cosas en la cabeza (¿Se dejó llevar por Roly?) Yo creo que sí”, expresó Luigui. A pesar de la polémica, el cantante aseguró que todos los acuerdos económicos del evento se realizaron de manera transparente.