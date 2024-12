La ruptura entre Ricky Trevitazzo y Luigi Carbajal, amigos durante más de dos décadas y miembros icónicos de la tecnocumbia peruana, ha sorprendido a los seguidores del grupo Skándalo. Este inesperado distanciamiento, que se oficializó en el especial navideño de 'El Gran Chef Famosos', pone fin a una relación que muchos consideraban indestructible. A pesar de las declaraciones públicas, persisten preguntas sobre las verdaderas razones detrás de esta separación.

Ambos artistas, conocidos por su complicidad dentro y fuera del escenario, hicieron declaraciones emotivas en el programa. Sin embargo, el trasfondo de su distanciamiento parece involucrar problemas laborales, la intervención de terceros y decisiones personales que, según ellos mismos, no tienen vuelta atrás.

¿Qué pasó entre Ricky Trevitazzo y Luigi Carbajal?

En el especial navideño de 'El Gran Chef Famosos', Ricky Trevitazzo sorprendió a los espectadores al anunciar que, a pesar de mantener cariño por Luigi Carbajal, sus caminos se separaban definitivamente. "Toda mi vida lo voy a amar, lo voy a tener en mi corazón, a pesar de que hemos tomado la decisión de tomar caminos separados. Solo le quiero decir a Luigi que toda mi vida te amaré porque eres el hermano de mi vida”, expresó visiblemente emocionado frente a los participantes del programa.

Por su parte, Luigi respondió con un gesto de gratitud y lágrimas, asegurando que siempre tendría aprecio por su compañero. “Yo considero que jamás debemos permitir de que alguien se entrometa en una relación de amistad o de hermandad para poder separarnos, creo que uno siempre debe tener la madurez suficiente para poder decir ‘no, aquí no entra nadie, aquí importa la amistad y la familia’. Tú sabes Ricky, te amo, así no trabajemos juntos, mi cariño y amistad siempre estará para ti”, señaló el ex Skándalo

A pesar de este intercambio público de afecto, pocos días después Ricky emitió un comunicado formal confirmando su desvinculación total con Luigi. En el documento pidió que no se le asocie más con Carbajal ni en lo personal ni en lo profesional, cerrando definitivamente un capítulo importante de sus vidas.

¿Por qué se pelearon Luigi Carbajal y Ricky Trevitazzo?

La pregunta que muchos se hacen es: ¿qué originó este quiebre? En una entrevista con 'Radio Panamericana', Luigi Carbajal explicó que una tercera persona habría intervenido en su relación laboral y amical, afectando gravemente su vínculo. “Yo no quiero decir quién fue la persona que se metió en esta relación, pero sí hay personas involucradas. Prefiero no entrar más en el tema, quiero mantenerme al margen y estoy tranquilo”, comentó, dejando entrever que el conflicto no fue menor.

Luigui Carbajal y Ricky Trevitazo, exintegrantes de la agrupación ‘Skándalo’

Carbajal también aclaró que su decisión de alejarse del grupo Skándalo no era reciente y que, antes del concierto de “Reencuentro de Skándalo”, ya había decidido no continuar. “Yo ya había anunciado que no continuaría con Skándalo porque venía sintiendo incomodidades. Tomé la decisión de no hacer más música con la agrupación y eso debe respetarse”, afirmó el artista.

Uno de los nombres que surgió durante la entrevista fue el de Roly Ortiz, fundador del grupo, quien habría intentado registrar la marca Skándalo para obtener beneficios económicos. Ortiz justificó su acción alegando que enfrentaba problemas de salud, pero Carbajal evitó pronunciarse directamente sobre esta posible causa del conflicto, limitándose a señalar: “Yo nunca diré casas malas en contra de alguien. Mientras no se metan con mi esposa y conmigo, yo no voy a decir absolutamente nada”.

Skándalo

Skándalo fue una boy band peruana fundada en 1999 por Roly Ortiz, que rápidamente alcanzó el estrellato en los primeros años del 2000 gracias a sus exitosos temas de tecnocumbia. La agrupación se posicionó como un fenómeno musical en el Perú, destacándose dentro de una ola de bandas juveniles como Joven Sensación, Tornado y Zona Franca, que marcaron una era en la música popular del país. Su éxito trascendió fronteras, logrando reconocimiento en otros países de América Latina como Argentina, Bolivia y Ecuador, donde su música también se convirtió en un referente de este género.