Alejandra Baigorria atraviesa una mezcla de buenas y malas noticias en su vida actual. Por un lado, su novio Said Palao compartió detalles de la boda que planean para 2025 y expresó su deseo de tener un bebé con ella. Por otro lado, su madre, María Verónica Alcalá, se convirtió en tendencia tras protagonizar un incómodo momento al gritarle a un mozo en una pollería, y las críticas hacia el perfume de la empresaria parecen no detenerse.

Ante esta situación, el programa ‘Todo se filtra’ buscó conocer la opinión de la exchica reality sobre los recientes acontecimientos. Sin embargo, Baigorria sorprendió con una insólita reacción al ser abordada por el equipo del programa.

¿Alejandra Baigorria perdió los papeles?

Cuando la reportera de ‘Todo se filtra’ abordó a Alejandra Baigorria, la conocida "empresaria de Gamarra" respondió: "Ah, los que me chancaron con lo de mi perfume. Por eso no te van a declarar, amiga". Luego, mandó besos a las cámaras y añadió: "Ustedes lo hacen con mala onda".

Como se recuerda, el programa de Panamericana TV consultó a un especialista que afirmó que el perfume lanzado por Baigorria es solo una colonia. Además, al pedirle que lo calificara del 0 al 10, el experto le dio un -1 a nivel nacional.

Este informe no fue bien recibido por la novia de Said Palao, quien anunció que enviará una carta notarial al especialista, exigiendo que demuestre con pruebas científicas, realizadas por un químico, que su producto no cumple con los estándares de un perfume auténtico.

La mamá de Alejandra Baigorria protagoniza bochornoso incidente

La edición del lunes de Magaly TV, la firme encendió las redes con un polémico video protagonizado por Verónica Alcalá, madre de la influencer y empresaria Alejandra Baigorria. En las imágenes difundidas por Magaly Medina, Alcalá es captada en una acalorada discusión dentro de una pollería, donde reclama airadamente la devolución de su dinero, asegurando haber sido víctima de una presunta estafa.

El altercado de Verónica Alcalá escaló a tal nivel que, a pesar de la intervención de dos miembros del serenazgo, no mostró señales de calma. En el video, se puede ver cómo la madre de Alejandra Baigorria se niega rotundamente a la sugerencia de que pudiera estar bajo los efectos del alcohol. La situación se descontroló aún más cuando, en medio de la discusión, Alcalá no solo levantó la voz, sino que también empujó a uno de los agentes de seguridad, intensificando el caos.