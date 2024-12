Tras una serie de disputas legales, denuncias y procesos tras finalizar su relación, Guty Carrera sorprendió al expresar sus mejores deseos a su expareja Alejandra Baigorria, quien en 2024 dará el “sí, acepto” a su prometido Said Palao. El modelo peruano recordó con aprecio que el matrimonio siempre fue uno de los grandes sueños de la empresaria de Gamarra, demostrando que el tiempo sana heridas y deja espacio para la cordialidad.

“¡Felicidades! Que se casen todos, que tengan hijos, la verdad yo estoy en otra cosa”, le dijo el influencer peruano a las cámaras del programa ‘Todo se filtra’.

Guty Carrera desconoce quién será el esposo de su ex, Alejandra Baigorria

Al ser consultado sobre la posibilidad de asistir a la boda de su expareja, Guty Carrera dejó en claro que no estaría presente en el evento. El hijo de Edith Tapia, además, sorprendió al admitir que desconocía el nombre del futuro esposo de Alejandra Baigorria. "(¿Irías a su boda si te invita?) No creo que vaya, seguro ese día grabo, yo voy a estar en otra cosa, siempre tengo algo que hacer. Le deseo lo mejor. ¿Con quién se va a casar? (Con Said) Ah, le deseo lo mejor a Said", comentó con naturalidad, dejando entrever que prefiere mantener su atención en sus propios proyectos.

Sin embargo, al ser interrogado sobre si Alejandra Baigorria siempre fue una ‘fosforito’, en referencia a la molestia de la empresaria por los comentarios sobre su perfume, Guty Carrera respondió de manera contundente: “Qué te puedo decir...ustedes la conocen más, yo no vivo aquí hace muchos años y a ella la conocí solo 6 meses”, señaló.

¿Cómo empezó el romance entre Guty carrera y Alejandra Baigorria?

Tiempo atrás, Guty Carrera compartió cómo conoció a Alejandra Baigorria y de qué manera surgió el amor entre ambos. “Yo le escribo en el año 2015 por el fallecimiento de su abuela, pero sin ningún tipo de intención (de acortejarla), le escribo porque de verdad me nació, ella trabajaba en Combate, yo estaba en EEG, éramos competencia... le escribo y ella me responde y me dice ‘qué amable eres, gracias por identificarte con mi situación’, punto, ahí terminó”, reveló

Guty Carrera recordó que, después de intercambiar mensajes y estrechar su relación, fueron vistos juntos en una cevichería, lo que desató rumores en los medios. Sin embargo, dejó claro que la famosa empresaria de Gamarra nunca fue su "amor platónico".

“Nunca fue mi amor platónico, decidimos salir a una cevichería y misteriosamente en esa cevichería nos sacaron la primera foto. Salió esa foto y a raíz de eso ya nos empezamos a vincular. Vino un partido de Perú y yo voy a su casa con un amigo. Pero nos esperaban abajo con la cámara y a partir de ese momento empezamos a salir mucho más seguido, en esas salidas nos fuimos conociendo, nos encontramos afinidad y terminó en una relación que duró muy poco, duró seis meses y ha sido la relación más larga de mi vida”, manifestó.