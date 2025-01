El chico reality Said Palao, conocido por su participación en programas de televisión y su relación con la empresaria Alejandra Baigorria, está disfrutando de unas vacaciones soñadas por diferentes países de Europa. Sin embargo, durante este mágico viaje, el deportista se tomó un momento para compartir con sus seguidores un episodio emocional, recordando una pérdida que marcó su vida.

Said Palao se quiebra tras recordar pérdida

El viaje, que hasta ahora había estado lleno de momentos felices y paisajes espectaculares, dio un giro sentimental cuando la pareja llegó a Noruega. En este país, Said Palao participó en una actividad típica de la región: un paseo en trineo impulsado por perros huskies. Aunque la experiencia fue emocionante y le permitió interactuar con estos cariñosos animales, también removió un recuerdo profundamente personal.

Said, emocionado por la actividad, no solo acarició y jugó con los perros, sino que también aprovechó para reflexionar sobre la pérdida de su mascota, Wolf, quien era de la misma raza. A través de sus historias en redes sociales, el chico reality compartió una fotografía inédita de su perro fallecido y le dedicó un emotivo mensaje. “Mi perrito Wolf, que en paz descanse”, escribió junto a un emoji de corazón rojo y unas manos orando.

El momento en el trineo permitió a Said Palao revivir los recuerdos junto a su mascota, lo que conmovió a sus seguidores, quienes no esperaban este lado vulnerable del deportista. En el video compartido, se puede ver cómo Said disfruta de la experiencia mientras interactúa con los huskies, destacando lo amigables y cariñosos que eran. La conexión emocional con los animales fue evidente, lo que hizo aún más significativa la dedicación a Wolf. Para el chico reality, como para muchas personas, las mascotas no solo son animales de compañía, sino también miembros importantes de la familia.