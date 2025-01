¿Será este 2025 el año de Alejandra Baigorria? Todo parece indicar que sí. La conocida ‘gringa de Gamarra’ sigue cosechando éxitos con sus negocios y, además, está a punto de contraer matrimonio con su novio, el modelo y chico reality Said Palao. Por eso, no sería sorpresa que la pareja considere tener un bebé después de su boda.

En este contexto, la influencer de 36 años y su prometido Said recibieron una sorprendente predicción en TikTok que dejó a la rubia emocionada, pero también algo consternada por lo que podría ocurrir: le dijeron que este año tendrá un bebé.

¿Cómo reaccionaron Alejandra Baigorria y Said Palao tras predicción de que tendrán un bebé?

Alejandra Baigorria se sumó a la tendencia de TikTok durante sus vacaciones en Punta Cana, donde disfrutó de la compañía de sus hermanos, Said Palao y la hija de este último. En un video compartido en su perfil, Alejandra utilizó un filtro de la red social que predice lo que le depara el futuro en 2025.

“¿Qué viene para mí este 2025?”, preguntó la empresaria, mostrando su curiosidad. Para su sorpresa, la predicción reveló que “Tendrás un bebé”, lo que generó un momento de asombro. La reacción de la hija de Said y del propio Palao fue capturada en el video, dejando entrever la posibilidad de que este año tengan a su primer hijo juntos.

Usuarios reaccionaron ante predicción sobre Alejandra y Said

Los seguidores de Alejandra Baigorria no tardaron en expresar su entusiasmo tras la predicción que recibió sobre su futura maternidad junto a su prometido. Mensajes de apoyo inundaron las redes sociales, donde los fans manifestaron su deseo de que la artista pronto se convierta en madre. “Todos sus fans lo decretamos, amén”, comentó uno de ellos, mientras que otro destacó: “Ella ya merece su bebé, es recontra chamba y se merece todo lo bonito”. Su hermano también se unió a la conversación con un interrogante: “¿Será?”.

Los mensajes de aliento continuaron, con frases como “Dios te concederá tu deseo, mi querida Ale” y “Serás una gran madre”, reflejando el cariño que sus seguidores sienten por ella. “Las mejores vibras del mundo para ti, Ale”, “Síiii, queremos verte embarazada, serás una buena madre”, se leía en los comentarios, evidenciando el apoyo incondicional de su comunidad.

¿Alejandra Baigorria sueña con ser madre en este 2025?

Alejandra Baigorria reveló que, aunque anhela ser madre en el futuro, actualmente se encuentra centrada en su labor como empresaria y no contempla planes inmediatos en esa dirección. La modelo comentó que su intensa agenda laboral ha llevado a que sus proyectos personales, incluida la maternidad con Said Palao, queden en suspenso.

"No, no, no, me estoy cuidando todavía. (¿Te proyectas para el 2025?) La verdad que no sé, las cosas pueden ir cambiando y uno va viendo en qué momento. Ahora tengo mucho trabajo y no hay nada de eso planeado por ahora", afirmó.