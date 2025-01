Alejandra Baigorria, conocida influencer y empresaria peruana, inició el 2025 de manera especial al disfrutar de un viaje en compañía de su pareja, Said Palao, y su hermano menor. La exchica reality compartió en sus redes sociales cómo cumplió el sueño de su hermano al llevarlo a uno de los parques de Nickelodeon para recibir el Año Nuevo. Sin embargo, tras esta experiencia, decidió emprender un nuevo destino junto a su futuro esposo: Noruega, un país con temperaturas extremas que sorprendieron a la influencer.

Alejandra Baigorria expone problemas en viaje con Said Palao

A través de su cuenta oficial de Instagram, Alejandra Baigorria reveló detalles sobre su travesía por Noruega. La empresaria destacó que este viaje incluyó a su hermano mayor, además de su pareja, y que los paisajes del país europeo eran impresionantes. No obstante, también confesó que el frío intenso se convirtió en un desafío inesperado que complicó su experiencia.

En una de sus historias, Alejandra Baigorria compartió su sorpresa ante cómo los habitantes locales parecían acostumbrados a las bajas temperaturas. “Bueno, chicos, les cuento que no aguanto el frío. La gente acá en bicicleta, como si nada. Yo estoy congelada. No puedo chicos, pero miren esta maravilla, es como para pasar Navidad acá, una Navidad real”, comentó mientras mostraba los paisajes invernales.

Sin embargo, la situación se tornó más difícil al llegar a la montaña de Fløya, donde las temperaturas alcanzaron los -10 grados Celsius. La influencer se sinceró con sus seguidores sobre lo difícil que fue soportar el frío extremo. “Escúchenme, he llorado y no puedo con el dolor de dedos. De verdad que hemos subido aquí, pero no aguanto. Ha sido una de las experiencias más lindas y una de las peores por el frío. Ay no, mis dedos... mi nariz, no”, expresó, dejando entrever la mezcla de emociones que sintió en esa etapa de su aventura.