La influencer Pamela López dejó sorprendidos a todos durante una reciente entrevista en el programa 'Amor y fuego', al hacer una reveladora declaración sobre su expareja, Christian Cueva. Según López, el futbolista estaría pagando para que se vigilen sus movimientos, mediante una práctica conocida como 'reglaje'. La conversación tuvo lugar detrás de cámaras, luego de una intensa charla con los conductores del programa, Rodrigo González y Gigi Mitre, quienes no dudaron en indagar más en los detalles de las revelaciones de la influencer.

Pamela López denuncia 'reglaje' de Christian Cueva

Durante la entrevista, Pamela López compartió un episodio que la dejó preocupada. Relató que se encontraba en una discoteca cuando dos personas se le acercaron y le dijeron algo que la dejó perpleja. Según estas personas, Christian Cueva estaría pagando para que se le “flasheara” la presencia. Inicialmente, López no comprendió el término utilizado, pero después de investigar, descubrió que se trataba de “reglaje”, una práctica que implica seguir y controlar a una persona sin su consentimiento, con el objetivo de vigilarla o intimidarla.

La revelación de Pamela López sobre el comportamiento de su expareja causó sorpresa, especialmente porque la influencer detalló que este tipo de acciones eran parte de un esfuerzo por controlar su vida personal. "Él está haciendo muchas cosas de verdad para perjudicarme", comentó visiblemente afectada durante la entrevista, explicando que, en su opinión, este comportamiento podría ser un intento de mantenerla bajo vigilancia o acoso.

Pamela también manifestó que este tipo de comportamientos no solo la afectaban emocionalmente a ella, sino también a sus hijos, quienes, según ella, son testigos de las repercusiones de este tipo de actitudes. "No entendí qué era ese término, después averigüé y significa ‘reglaje’, que él manda a seguirme, la intención no la sé", explicó, concluyendo su relato sobre el tema.