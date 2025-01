Pamela López, conocida figura pública, se ha visto envuelta en una nueva polémica luego de que una reportera del programa 'Amor y fuego' le hiciera escuchar un audio que la dejó totalmente atónita. En la grabación, Juanita, quien es su nana de la infancia de López, lanzó fuertes acusaciones en su contra y expresó un contundente "ya no la aguantamos". Estas declaraciones generaron sorpresa no solo en la reportera del programa, sino también en la propia Pamela, quien reaccionó visiblemente impactada por las palabras de una de las personas más cercanas a su entorno.

Sin embargo, la sorpresa fue aún mayor cuando la propia López confesó que había tenido conversaciones con Juanita, su nana, en las cuales, ella le revela cosas muy distintas a las del audio que escuchó. "A mí me dice otras cosas (...) me dice que el padre de mis hijos la está coaccionando para que vaya a declarar ciertas cosas", aseveró Pamela.

¿Qué dijo la nana de Pamela López?

Pamela López fue la invitada de honor en el estreno de una nueva temporada de 'Amor y fuego', en la cual, habló de diversos temas, entre ellos su aparente romance con Luis Fernando Rodríguez, su expareja Christian Cueva e incluso se animó a mostrar su nuevo emprendimiento '24K'. En el detrás de cámaras, una de las reporteras del programa la abordó y le hizo escuchar un audio de quién sería Juanita, su nana desde la infancia, según contó la animadora de eventos.

"Nosotros queremos que el jefe, por favor, nos mande la citación para nosotras ir a declarar, irnos a trabajar por otro sitio mejor, porque ya no la aguantamos (a Pamela López). Para desenmascarar a esta ...", se escucha en el polémico audio, en el cual, harían referencia a que no se sentirían cómodas trabajando con la influencer. Según contó Pamela, esta comunicación se dio entre su nana y el abuelo paterno de sus hijos (el padre de Christian Cueva), por lo cual, quedó bastante consternada. Incluso, se animó a revelar que, en alguna oportunidad, Juanita le confesó que el popular 'Aladino' la estaría amedrentando.

"Voy a tener que conversar con ella porque me parece muy grave lo que está pasando. Con el que habla es con el abuelo de mis hijos, pero a mí me dice otras cosas y me llena de otras cosas. Me dice que el padre de mis hijos la está coaccionando para que vaya a declarar ciertas cosas (...) que miedo, definitivamente, voy a llegar (a casa) y definitivamente voy a tener que conversar con ella", añadió Pamela López.