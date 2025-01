Pamela López, reconocida figura pública, vuelve a ser tema de conversación en los medios tras su reciente participación en un videoclip junto a Marisol y Leslie Shaw. Sin embargo, esta vez, su nombre está en el centro de la atención debido a un enfrentamiento público con Marcial Cueva, hermano del futbolista Christian Cueva. Las críticas emitidas por su excuñado llevaron a López a romper el silencio y defenderse públicamente.

Pamela López le responde a hermano de Christian Cueva

El miércoles 15 de enero, el programa 'Todo se filtra' transmitió en exclusiva imágenes de Pamela López, quien abordó el tema frente a las cámaras. En un inicio, la aún esposa de Christian Cueva aseguró no estar al tanto de los comentarios negativos emitidos por Marcial Cueva. No obstante, posteriormente decidió responder con firmeza y expresar su postura.

"Jamás ha visitado a mis hijos cuando pudo... miren sus denuncias", declaró la influencer peruana, refiriéndose directamente a su excuñado. Con estas palabras, dejó en claro que no mantiene ningún vínculo con él y que no lo considera parte de su familia.

Tras las declaraciones de Pamela López, Kurt Villavicencio, conductor de televisión conocido como 'Metiche', aportó más información al caso. Durante el programa, confirmó que su equipo investigó las afirmaciones de López y descubrió que Marcial Cueva tiene denuncias en su contra. "Ella dice que no pertenece a su vida el hermano de Christian Cueva, que se llama Luis Marcial Cueva Ramos, y dice hace años que no ve a sus hijos. La pregunta es si los papás de Cueva ven o no ven a esas criaturas", comentó Villavicencio.

El conductor reveló que su equipo identificó al menos dos denuncias contra Marcial Cueva, una de las cuales implica amenazas contra la vida de una expareja. Estas revelaciones generaron sorpresa entre el panel del programa y el público, agregando un nuevo nivel de controversia al enfrentamiento entre López y su excuñado.