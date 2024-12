Esta mañana, Samahara Lobatón hizo una aparición en el programa ‘América hoy’, donde recibió una emotiva sorpresa: un saludo de su madre, Melissa Klug. Durante su mensaje, la chalaca mencionó a una persona que resulta ser muy significativa tanto para ella como para Lobatón, generando un momento de conexión y emoción en el set.

Samahara Lobatón decidió compartir un momento especial en la televisión al presentar a sus hijas durante las festividades navideñas. En el magazine matutino, la influencer estuvo acompañada por sus pequeñas: Xianna, de 4 años, y Ainara, quien apenas tiene 2 meses.

¿Por qué Samahara Lobatón se quebró en vivo?

Este martes 24 de diciembre, Samahara Lobatón hizo una aparición en el programa ‘América hoy’ para presentar a su segunda hija. En un emotivo momento, recibió un saludo de su madre, Melissa Klug, quien recordó que este año la familia no contaría con la presencia de su abuelita, doña Ángela.

“Gracias por esos dos tesoros que me regalaste, la dicha de ser abuela. Esta Navidad es un poco distinta porque no tenemos a la persona que más hemos amado en nuestra vida, pero la vida es así, todo continúa. Estoy orgullosa del ser humano en el que te has convertido”, fue lo que mencionó la empresaria en el video que compartieron.

Luego de escuchar el mensaje de su madre, Samahara Lobatón se quebró en vivo al recordar a su familiar, por lo que, visiblemente afectada, añadió: “Ella nos crió a todas, a mi mamá, a nosotras, estuvo con mi hija y lo que me da más pena de esto es que no pudo conocer a Ainara, no terminamos de disfrutarla”.

Recordemos que doña Ángela Solari de Orbegozo falleció el 21 de marzo de 2024 a los 97 años. Su deceso se produjo tras ser admitida en una clínica local debido a complicaciones de salud, que incluían septicemia y fallo renal.

Samahara Lobatón tiene planes de casarse

En una pasada entrevista, Samahara Lobatón sorprendió a todos al confirmar que tiene intenciones de casarse con Bryan Torres, tras su reconciliación y el nacimiento de su segunda hija. “Hemos aprendido de nuestros errores... Tenemos una familia que debemos sacar adelante por los niños. Juntos, pero aprendiendo uno del otro siempre”, mencionó.