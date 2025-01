Lis Padilla y su esposo tienen discusión en vivo por trabajo de la tiktoker: "Haces buena plata"

La popular tiktoker peruana Lis Padilla sorprendió a sus seguidores al protagonizar una acalorada discusión con su esposo, Enrique Hildebrandt, conocido como ‘El hombre de la casa’ durante una transmisión en vivo. La pareja, que había anunciado su reconciliación meses atrás, expuso tensiones relacionadas con los constantes viajes de la influencer.

La vida de Lis Padilla dio un giro inesperado tras hacerse viral con su particular coreografía al ritmo de 'Son Amores'. Este logro la llevó a mudarse a Lima y ser parte del programa ‘El reventonazo de la chola’, conducido por Ernesto Pimentel, consolidando su lugar como figura pública en la televisión peruana.

Lis Padilla y su esposo protagonizan acalorada discusión

En el video compartido por el canal Instarándula, se puede escuchar a 'El hombre de la casa' expresar su malestar por las constantes ausencias de Lis debido a su trabajo. “Pero Lis, esa es la realidad. De acá vas a viajar, ¿a qué? A trabajar, vas a decir, me vas a engañar cuando te vas a pasear. Has venido a hacer tu rifa, toda la gente te apoya, haces buena plata Lis, la gente te apoya”, reclamó visiblemente molesto.

El también creador de contenido acusó a la tiktoker de querer quitarle a sus hijos y la acusó de priorizar su carrera por encima de su familia. “Otra vez te largas de viaje con eso, 'no estoy trabajando', dices. Por eso, es así Lis. Yo te estoy hablando porque luego me vas a denunciar y vas a decir 'yo soy la mejor mamá, a mis hijos nunca los he abandonado'. Te van a creer a ti… De esa manera me quieres quitar a mis hijos”, agregó ‘El hombre de la casa’.

Lis Padilla se encuentra con los cantantes ‘Andy y Lucas’

La tiktoker Lis Padilla tuvo un inesperado encuentro virtual con los cantantes españoles Andy y Lucas durante su participación en el programa ‘El Hormiguero’. Durante el segmento, Lis compartió cómo su coreografía le había cambiado la vida: “Me ha cambiado la vida de muchas formas. Me hice viral, he tenido contratos con marcas, he trabajado en un canal de TV en Lima, América Televisión, en el programa ‘El reventonazo de la chola’”, declaró emocionada.