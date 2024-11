La famosa creadora de contenido de TikTok, Lis Padilla, ha vuelto a captar la atención de sus seguidores tras someterse a un procedimiento estético. Reconocida por popularizar los pasos de baile con la canción 'Son de Amores', la creadora de contenido se ha convertido en una figura viral en redes sociales gracias a su espontaneidad y carisma. Ahora, ha sorprendido a sus seguidores al decidir someterse a una lipotransferencia, una cirugía estética que busca moldear su figura, y no dudó en documentar cada paso de esta experiencia para sus fanáticos en redes sociales.

Lis Padilla se operó y publicó procedimiento en TikTok

La decisión de Lis Padilla de pasar por el quirófano se produce apenas unos meses después de que anunciara su separación de su esposo, una noticia que causó revuelo entre sus seguidores y la comunidad de TikTok. Pese a los cambios en su vida persona, la influencer optó por realizarse una lipotransferencia, un procedimiento en el que se extrae grasa de una parte del cuerpo para ser reinyectada en otra, generalmente los glúteos, con el fin de esculpir la silueta.

Lis Padilla compartió su entusiasmo y nerviosismo en el día de la operación, dejando ver su emoción en sus redes sociales. En un video publicado en su cuenta de TikTok, expresó su alegría y agradeció que todo transcurriera sin complicaciones: “Es hoy, es hoy (…) Gracias a Dios salió todo bien”.

Tras ser dada de alta, Lis Padilla publicó un segundo video en el que documenta su regreso a casa. La tiktoker explicó las dificultades que enfrentó al trasladarse debido a la lipotransferencia, especialmente por las molestias en la zona de los glúteos. “Ya me dieron de alta, ya estoy regresando a casa para tomar reposo y pues me estoy yendo en esta posición por lo que me han hecho en mis glúteos”, comentó.

Finalmente, tan solo un día de haber sido dada de alta, Lis Padilla sorprendió a su audiencia al mostrar los primeros resultados de su nueva figura. En un video, la tiktoker dejó ver los cambios tras la cirugía y, aunque evitó hacer movimientos bruscos, se animó a recrear los pasos de baile que la hicieron famosa con el tema "Son de Amores".

Tiktoker Lis Padilla rumbo a la sala de operación para someterse a una lipotransferencia. Foto: Liz Padilla/TikTok

