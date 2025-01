En medio de la controversia generada por las declaraciones de Pamela López sobre su relación con Christian Cueva, Pamela Franco no dudó en pronunciarse. Visiblemente sorprendida por las preguntas sobre su vida personal, la cumbiambera dejó claro que no está dispuesta a que le cuestionen su romance ni sus decisiones.

"Mira la verdad, te voy a ser franca... estoy bien y no me importa nada más", aseguró Pamela Franco con firmeza. Resaltó que, aunque ha vivido situaciones complicadas, ella sigue adelante con su vida. "Siempre mirando hacia adelante, trabajando, creo que el trabajo hace que uno no extrañe a nadie, que uno lo llore por nadie", agregó.

Pamela Franco responde a las declaraciones de Pamela López

La controversia comenzó cuando Pamela López, la aún esposa de Christian Cueva, habló en 'Amor y fuego' sobre su relación con el futbolista y sugirió que Pamela Franco estaría aprovechándose de la situación para ganar visibilidad. López comentó que Franco estaría usando su relación con Cueva para obtener atención mediática, insinuando que la cumbiambera no tenía buenas intenciones.

Frente a estas acusaciones, Pamela Franco respondió con firmeza y sin titubear: "Tú me preguntas por lo que ha pasado con Cueva (la infidelidad a Pamela López), pero también se olvidan lo que yo he pasado (su separación con Christian Domínguez). Todas las mujeres pasamos por cosas, sin embargo, cada quien sabe lo que es, cada quien sabe lo que tiene por dentro. No tengo por qué declararle a la gente, la gente va a creer lo que quiere creer".

Pamela Franco responde sobre su futuro con Christian Cueva

En cuanto a su relación con Christian Cueva, Pamela Franco dejó claro que no siente la necesidad de justificar su romance ante los demás. Durante la entrevista, se le preguntó si se veía a largo plazo con el futbolista, especialmente considerando las controversias de su separación con López. Franco, visiblemente tranquila, afirmó: "Uno nunca sabe lo que va a pasar. Yo no voy a darme golpes de pecho, yo hoy por hoy estoy feliz, estoy tranquila (...) Tampoco voy a meter las manos al fuego por nadie, pero yo voy a dar fe por lo que soy", comentó Franco.