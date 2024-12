La influencer y figura pública Natalia Segura está viviendo una de las etapas más emocionantes de su vida: espera a su primer hijo junto a su novio Ignacio Baladán. La pareja, que ya compartió con sus seguidores la revelación del sexo de su bebé, ha demostrado que está emocionada por este nuevo capítulo. Sin embargo, 'La Segura' sorprendió a sus seguidores al anunciar que no celebrará el tradicional baby shower, a pesar de ser madre primeriza.

Natalia Segura se niega a celebrar su baby shower con Ignacio Baladán

A través de su cuenta oficial de Instagram, la influencer respondió a las preguntas de sus seguidores y abordó la duda más común sobre su embarazo: la celebración del baby shower. La respuesta de Natalia Segura fue tajante y dejó en shock a muchos, ya que contraria a lo que muchos esperaban, la exintegrante de 'La casa de los famosos' decidió no hacer una fiesta para su bebé.

"Si les soy honesta, creo que no, no, no. Que cuento de baby shower y cuento de revelación, ya no más. Es más, los eventos grandes, los eventos deberían estar contraindicados para las relaciones. Eso es mucho estrés, les juro que ni de la relación disfruta uno en esos días", afirmó Segura en un primer momento, explicando que las celebraciones de gran magnitud solo generan estrés y restan tiempo para disfrutar de la relación de pareja y la espera de su bebé.

Natalia Segura continuó detallando cómo la organización de un evento tan grande puede resultar agotadora y que, al final, no es lo que realmente desea en esta etapa de su vida. "Obviamente, tienen que tomar decisiones, hay cosas en las que están de acuerdo, cosas en las que no están de acuerdo, hay días en los que no están de acuerdo. No, no. Como que ganas de Baby Shower no tenemos", expresó, dejando claro que la pareja prefiere no pasar por el estrés de la organización de una fiesta de este tipo.