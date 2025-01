Magaly Medina y Rodrigo González fueron grandes amigos y figuras emblemáticas de la televisión peruana. Su historia comenzó en 1998, cuando el joven Rodrigo, entonces de 17 años, se unió al equipo de 'Magaly TeVe'. Lo que empezó como una relación profesional cercana se transformó con el tiempo en una amistad que parecía inquebrantable. Sin embargo, el paso de los años, las diferencias y el impacto de la fama terminaron por fracturar ese vínculo, dando lugar a tensiones públicas y, en 2024, a un enfrentamiento legal.

En una reciente entrevista para Infobae Perú, Magaly Medina confesó los motivos detrás del distanciamiento. Según la conductora, el cambio de personalidad del popular 'Peluchín' debido a la fama fue el principal factor que provocó la ruptura. "Yo siento y sé que las cuestiones de televisión son las que nos han cambiado, el estar en un medio muy competitivo te hace cambiar, alteran tu ego, te transforman en otra persona. Él no es el mismo Rodrigo González que yo conocí hace muchísimos años, pero las personas cambiamos", indicó Magaly.

El desencadenante: las críticas de Rodrigo a Magaly por Chibolín

El distanciamiento entre Magaly Medina y Rodrigo González se intensificó en 2024 tras las críticas del conductor hacia la periodista por no dar suficiente cobertura al caso de Andrés Hurtado. En respuesta a estos ataques, Magaly Medina no dudó en tomar medidas legales, enviando una carta notarial en la que defendió su carrera y la de su esposo, Alfredo Zambrano.

“Le he mandado cartas notariales a personas que han querido involucrarme en corrupción, porque no permito que ensucien una carrera profesional de 27 años que ha sido limpia, honesta y transparente. A mí jamás se me han conocido tratos bajo la mesa, nunca he recibido dinero ni nunca he puesto un precio por alguna información o noticia”, expresó la 'Urraca' a Infobae Perú.

Magaly Medina prepara demanda contra 'Peluchín'

Pese a la carta notarial, Rodrigo González no mostró interés en retractarse y continuó desestimando las acusaciones. Frente a esta situación, Magaly Medina reveló que ya tiene lista una demanda contra su examigo. "Tengo una demanda preparada para Rodrigo González, que está lista para mandar, pero le pedí a mi abogado que lo tuviera en stand-by", declaró. La conductora aseguró que, aunque esta situación le duele, no permitirá que dañen su imagen profesional.

Sin embargo, Magaly también expresó que su cariño por 'Peluchín' hace que se lo piense dos veces antes de proceder con la demanda. "Yo lo he querido mucho y creo que por ese cariño inmenso que le he tenido durante muchísimo tiempo, se merece que lo piense antes de entablar una demanda", agregó.