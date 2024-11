Magaly Medina no parará su proceso contra Rodrigo González. Foto: capturas/Panamericana TV/Willax

Magaly Medina no parará su proceso contra Rodrigo González. Foto: capturas/Panamericana TV/Willax

Magaly Medina generó alboroto en Panamericana Televisión, tanto por su sorpresiva aparición en el programa ‘Todo se filtra’ por su primer aniversario, como por sus declaraciones ante Kurt Villavicencio. En medio de la entrevista, la ‘Urraca’ se refirió a su conflicto legal con Rodrigo González, quien ha lanzado duras acusaciones contra ella en las últimas semanas.



Magaly Medina revela por qué cambió de abogado

Luego de que el abogado Benji Espinoza se hiciera cargo de los temas legales de Magaly Medina y su programa, la conductora de ATV reveló por qué decidió prescindir de los servicios de Iván Paredes, quien también defiende a Rodrigo González.

“En ATV sintieron que el abogado que me representaba no estaba dando el 1000% para librarme de eso, sentían que me había dejado en un estado de indefensión al punto que todos pensaban que era fácil hacerme un juicio y ganarme”, dijo este miércoles en ‘Todo se filtra’.

Magaly Medina aseguró que en ATV ya le habían recomendado cambiar de abogado, pero ella no aceptó. “Yo me encariño con las personas”, dijo. Asimismo, contó que contrataron a Iván Paredes cuando ella aún era amigo de Rodrigo González. “Lo acepté de buena gana, pero cuando se convierte en un enemigo, entonces hay un conflicto de intereses. Me lo hicieron ver en el canal y fue una decisión tomada en conjunto”, agregó.

Magaly Medina anuncia nueva carta notarial contra Rodrigo González



Durante su conversación con ‘Metiche’, la conductora de ‘Magaly TV, la firme’ aseguró que en los próximos días le llegará una nueva carta notarial a Rodrigo González por dejar entrever que se ha favorecido de los contactos de Andrés Hurtado.

“Esta es otra, no ha sido enviada aún. Esa está tomándose un poco más de tiempo porque tiene muchos videos. Hay que desgrabar todo y son los abogados quienes están estructurando eso. O sea, esta es la carta seria, realmente. La otra fue un ensayo”, dijo entre risas.