Ivana Yturbe compartió detalles sorprendentes sobre su vida matrimonial con Beto Da Silva durante su participación en el pódcast de Magaly Medina. La modelo causó asombro al hablar sobre los mensajes incómodos que ambos han recibido en redes sociales y del gran número de mujeres que le escriben al futbolista, llegando al punto de enviarle mensajes y fotos inapropiadas.

Ivana Yturbe cuenta detalles de los mensajes que Beto Da Silva recibe en redes de parte de mujeres

La exchica reality detalló cómo gestionan este tipo de situaciones en pareja, destacando la confianza mutua como la base de su relación. Uno de los momentos más sorprendentes de la entrevista fue la revelación de Ivana Yturbe sobre los mensajes que tanto ella como Beto Da Silva reciben en sus redes sociales. La modelo comentó que tiene acceso a las cuentas de su esposo y que ambos manejan estas situaciones con total transparencia.

"Nos ha pasado que, a veces, nos mandan fotos que ni abrimos. No sé por qué pasa, fotos asquerosas. Mandan unas cosas raras. Beto me las enseña y me dice: "gorda, ¿viste lo que me llegó?", explicó la modelo.

"Hay chicas que piensan que ven a un casado y dicen: 'Ahí voy'... No sé dan cuenta que están dañando a una familia y lo que cuesta sostener a una familia, porque no es fácil", expresó con molestia. "Y nos ayuda mucho que nuestros mundos no son muy lejanos, nos ayuda a que entendemos a lo que no nos dedicamos. Yo podría molestarme con él porque le escriben, quizás de más chibola, pero ahora nos reímos, es parte de, hemos aprendido a afrontarlo. Mientras no responda, todo bien", agregó.

Ivana Yturbe lanza fuerte dardo a Christian Cueva por romance con Pamela Franco

Ivana Yturbe explicó que su decisión de no conocer ni interactuar con las parejas actuales de Cueva y López se debe, principalmente, al respeto por los hijos que ambos comparten. Según sus palabras, evitar involucrarse en estas relaciones es una manera de proteger a los menores y evitar posibles malentendidos.

"Para empezar, no los conozco, nunca los he visto, y la verdad es que hoy por hoy, por respeto a los niños y cómo se ha dado todo, no quiero conocer a ninguna persona que ellos están frecuentando, saliendo, se van a casar, no sé, con ninguno", aseguró la modelo, dejando en claro su intención de priorizar la estabilidad emocional de los hijos de su amigo.