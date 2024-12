Ivana Yturbe sorprende a Beto Da Silva con tierno mensaje de cumpleaños: "Contigo llegó la felicidad"

La modelo Ivana Yturbe emocionó a sus seguidores al dedicar un conmovedor mensaje de cumpleaños a su esposo, el futbolista Beto Da Silva. En sus redes sociales, compartió un texto cargado de amor y gratitud, resaltando los momentos más importantes de su relación.

Ivana Yturbe y su hija Almudena sorprendieron al futbolista al ser las primeras en cantarle el cumpleaños mientras aún dormía. Luego, él sopló las velas, y el emotivo momento fue compartido por la modelo en sus historias de Instagram.

Ivana Yturbe le dedica tierno mensaje a su esposo

En el marco del cumpleaños de Beto Da Silva, Ivana Yturbe aprovechó la ocasión para expresarle su amor con un mensaje cargado de emociones. “Hoy cumples un año más de vida y cumplimos un año más de comprometidos. Un día como hoy me dijiste que tu mejor regalo sería que tengamos una vida juntos y, después de cinco años, agradezco haber decidido darte ese regalo que terminó siendo el mejor para mí”, escribió la modelo.

Mensaje de Ivana Yturbe. Foto: Instagram

En su mensaje, Ivana destacó la felicidad, tranquilidad y el amor que Beto ha traído a su vida. También resaltó las enseñanzas que ha recibido a través de su relación, las cuales espera transmitirle a su pequeña hija Almudena. “Admiro demasiado lo resiliente que eres. Almu y yo somos felices de perseguirte hasta el fin del mundo”, aseguró.

La modelo también bromeó sobre los comentarios que recibe en sus redes sociales: “A veces cuando leo los comentarios de mi Instagram, 'yo también quiero mi Betoto', 100 % se las doy chicas, realmente les deseo un Betoto a todas, pero no el mío”, agregó con humor.

Los planes que Ivana Yturbe tiene previstos para 2025

Ivana Yturbe no solo dedicó palabras llenas de amor a su esposo, sino que también compartió sus planes a futuro. En una reciente entrevista con Magaly Medina, reveló su intención de realizar una boda religiosa y seguir agrandando su familia. La pareja, que contrajo matrimonio civil en febrero de 2021 en una ceremonia íntima en Trujillo, desea ahora celebrar su unión con un evento más grande y significativo.

“Queremos casarnos, no en pandemia, sino algo de verdad. Fue algo chiquitito por la época complicada, y nunca me hubiera perdonado que no estuviera mi abuela. Por eso dije: 'Mi abuela tiene que estar porque tiene que estar'”, explicó Ivana sobre la decisión de realizar su boda civil en circunstancias discretas.

Además, la modelo confesó que desea tener al menos uno o dos hijos más. “De hecho, sí queremos tener un bebé más o dos, pero no ahorita, creo que el próximo año”, declaró. Estas declaraciones llegaron poco después de que compartiera un tierno video en el que su hija Almudena le pedía tener un hermanito.