La modelo e influencer Ivana Yturbe ha marcado su posición respecto a la relación de su amigo Christian Cueva con la cantante Pamela Franco, dejando claro que no tiene intención de establecer ningún tipo de vínculo con la pareja del futbolista. La esposa de Beto Da Silva reveló detalles de una conversación sincera que sostuvo con 'Aladino' sobre su relación con Pamela López, madre de los hijos del deportista, y explicó las razones detrás de su decisión de mantenerse al margen.

Ivana Yturbe rechaza a Pamela Franco y admite que no quiere conocerla

Durante una entrevista reciente en el pódcast de Magaly Medina, Ivana Yturbe expresó su postura respecto a la nueva pareja de Christian Cueva, afirmando que prefiere no involucrarse en las relaciones personales de su amigo. Aunque mantiene una amistad con el futbolista, dejó claro que su vínculo no se extenderá a Pamela Franco ni a otras personas cercanas a él.

"Mira, yo no me meto más a fondo porque, de hecho, lo que les he tenido que decir a ambos, ya se los he dicho, crudo y frío, como yo soy. A la pareja de esposos, yo no tengo nada que hablar con terceros", comentó Yturbe, refiriéndose a Christian Cueva y Pamela López, quienes aún no han formalizado su separación legal.

Ivana Yturbe explicó que su decisión de no conocer ni interactuar con las parejas actuales de Cueva y López está motivada principalmente por respeto a los hijos que ambos tienen en común. Según sus declaraciones, evitar involucrarse en estas relaciones es una forma de proteger a los menores y prevenir posibles malentendidos.

"Para empezar, no los conozco, nunca los he visto, y la verdad es que hoy por hoy, por respeto a los niños y cómo se ha dado todo, no quiero conocer a ninguna persona que ellos están frecuentando, saliendo, se van a casar, no sé, con ninguno", aseguró la modelo, dejando en claro su intención de priorizar la estabilidad emocional de los hijos de su amigo.