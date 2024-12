Ivana Yturbe, reconocida exchica reality y ahora influencer, sorprendió al hablar sobre el distanciamiento que ha tomado con Christian Cueva y Pamela López, quienes aún son esposos, debido a la nueva dinámica en su vida familiar. En una reciente entrevista en el pódcast de Magaly Medina, Ivana explicó que la decisión de limitar el vínculo con ambos fue motivada por su compromiso con su esposo, el futbolista Beto da Silva.

Ivana Yturbe detalla por qué terminó su amistad con Pamela López y Christian Cueva

La influencer reveló que este distanciamiento surgió tras algunas discusiones con su pareja, lo que la llevó a tomar medidas para evitar conflictos y preservar la estabilidad de su hogar. Según comentó, las diferencias se generaron por tomar partido en la separación de Christian Cueva y Pamela López, lo que generó tensiones que decidieron abordar juntos.

Ivana Yturbe relató que la relación de amistad que mantenía con Christian Cueva y Pamela López ya no es como antes. “Beto y yo somos una pareja constituida. Cuando la amistad empezó a surgir, yo me fui con Pame por los bebés y ellos se iban a entrenar. El día que pasó a una discusión o intercambio de palabras con mi esposo, yo dije mejor hay que dejar las cosas ahí hasta que empecemos a pensar parecido”, señaló durante la entrevista.

A pesar de la decisión de no frecuentar a los esposos, Yturbe destacó que aún mantiene comunicación por los hijos. “La comunicación con los niños nunca dejará de ser porque mi hija y sus bebés se llevan, y yo los quiero muchísimo. Hablamos porque para ver a los bebés tengo que hablar con sus papás, pero no los frecuentamos como antes”, explicó.

En el mismo diálogo, Ivana Yturbe fue contundente al afirmar que no tiene intención alguna de relacionarse con las nuevas parejas de Christian Cueva y Pamela López, refiriéndose específicamente a Pamela Franco y Luis Rodríguez, conocido como ‘El Diablo’.

“No tengo nada que hablar con terceros. Para empezar, no los conozco, y la verdad, por respeto a los niños, no quiero conocerlos”, expresó Ivana con firmeza. También comentó que cualquier cosa que tuvo que decirles a Cueva y López, ya lo hizo de manera directa. “Lo que les he tenido que decir a ambos, ya se los he dicho, crudo y frío, como yo soy”, agregó.