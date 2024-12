Después de su polémica relación con Eduardo Rabanal, Paula Arias, en una reciente entrevista, dejó en claro que no está enfocada en iniciar un nuevo romance por el momento, aunque reveló que sí hay algunos pretendientes en su vida.



Paula Arias prefiere su soltería



Al parecer, el amor le habría golpeado muy duro a Paula Arias, ya que este fin de semana la cantante, frente a las cámaras del programa ‘Amor y fuego’, aclaró que aún se encuentra soltera e incluso bromeó mencionando que había sido expulsada del chat de ‘Las incondicionales’, como la tildaron.

“Sí, soltera, déjame soltera. Ya me sacaron de la lista, ya me sacaron del chat”, señaló frente a la reportera del programa. En esa misma línea, Paula Arias confesó que sí hay hombres interesados en ella, pero por el momento no quiere una relación: “Sí, obviamente, hay pretendientes. No te voy a negar. Sí, hay pretendientes, pero ‘tranqui’. No quiero hoy por hoy conocer a alguien en plan”.

Cabe señalar que, aunque no mencionó el nombre de Eduardo Rabanal, Paula Arias habría dejado en claro que ha aprendido de sus relaciones pasadas. “Pero lo bueno es que a cocachos aprendí”, añadió frente a cámaras. Como se recuerda, el romance con el futbolista fue muy polémico y tuvieron constantes peleas, por lo que la cantante aseguró que no tiene idea de dónde está el anillo que le regaló. “No sé ni por dónde está, ya ni guardado”, concluyó entre risas.



Paula Arias sobre la polémica con Daniela Darcourt



En una pasada entrevista con ‘América hoy’, Paula Arias se pronunció sobre la controversia que mantiene con Daniela Darcourt. La líder de Son Tentación afirmó que en ningún momento buscó perjudicar a la salsera, enfatizando que su intención nunca fue negativa.

“Si yo di mi opinión sobre lo que estaba pasando, no fue con maldad o con alguna negatividad, o sea, Daniela, al contrario. Yo me alegré porque al final el fin era recuperar el tema, ¿no?”, detalló la cantante, confirmando que Darcourt aún no le responde el mensaje que le envió en medio de la polémica con Master Chris.