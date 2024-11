¿Por qué Daniela Darcourt no quería pertenecer a Son Tentación? Cantante revela detalles de su audición

La artista Daniela Darcourt es una de las actuales representantes de la salsa en el Perú. Desde que era niña, se mostró apasionada por el arte, por ello, decidió estudiar música, teatro y baile. A medida que fue creciendo perteneció al coro de Marita Cabanillas, con la que realizó su icónica presentación en el programa de Magaly Medina como 'Danielita Rin Tin Tin'. Sin embargo, cuando llegó la oportunidad de postular a Son Tentación, luego de la sonada salida de Yahaira Plasencia para convertirse en solista, la cantante explicó que no deseaba ir a la audición.

PUEDES VER: Daniela Darcourt y su duro consejo a Paula Arias tras posible reconciliación con Eduardo Rabanal

¿Por qué Daniela Darcourt no quiso audicionar para Son Tentación?

En una entrevista para el canal de YouTube de Carlos Orozco, Daniela confesó que, previo a enterarse de la nueva audición de la orquesta liderada por Paula Arias, se encontraba en un momento de su vida en el que se sentía cómoda. Por tal motivo, cuando la integrante Angie le escribe, ella se negó a asistir. No obstante, no pudo negarse ante el pedido de su mamá y sus compañeros de teatro, quienes vieron al anuncio en redes.

"Sale el flyer oficial de ‘buscamos a la nueva tentación’ y mis amigos del teatro se dan con este, y obviamente me habían escuchado 70.000 veces abrir la boca. Me dijeron que tenía que ir porque merecía más oportunidades de las tablas del teatro, pero pensé en ese momento que estaba estudiando en la universidad, para comunicadora, y era algo que controlaba yo, entonces es diferente", sostuvo.

¿Daniela Darcourt no quería cantar salsa?

Otra de las razones por las que la intérprete de 'Señor mentira' no quería asistir a las audiciones de Son Tentación era por el género de música de la orquesta. Sostiene que las canciones de salsa y timba no eran de sus preferidas.

“Aparte, salsa, timba, era como que mmm… Para mí que soy muy melómana de otro tipo de cosas, no era algo como que me gustara o que tuviera fervor. En Facebook, me etiquetaron miles de veces y lo dejé pasar, pero mi mamá y mi hermana encontraron la bendita etiqueta y no tuve escapatoria”, dijo.

¿Cuál fue la primera impresión de las chicas de Son Tentación ante la audición de Daniela Darcourt?

Daniela reveló que acudió a la discoteca donde cantaría para darle el gusto a su mamá. Además, señaló que llegó al recinto con un outfit que no mostraba interés, puesto que, efectivamente, ella no deseaba ser parte de la orquesta.

“Yo no quería ir y cuando entré eso se lo dije a Paula mil veces. La fila era larga y a mí no me gusta esperar, no porque no me gusta, sino porque no quería estar ahí. (…) Recuerdo que me aplaudieron y bajé superpalteada y me llamaron al segundo casting con la banda (…) Llegué ahí pensando en que no me voy a quedar”, explicó.

Posteriormente, Daniela quedó seleccionada para la agrupación femenina y comentó que tuvo buena relación con todas las integrantes de ese año, tales como Kate Candela, Sue Rabanal, Angie Chávez y Paula Arias.