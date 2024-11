Desde este fin de semana, existe un conflicto entre Daniela Darcourt y Master Chris, luego de que la salsera revelara que el puertorriqueño intentó bajarle la canción ‘Mentira’ de su canal de YouTube. Fue así que la cantante confirmó que no estaría en el aniversario de Son Tentación, desmintiendo a Paula Arias, coincidentemente después de que la líder de la agrupación mostrara su respaldo al productor.

Daniela Darcourt no estará en el concierto

Después de que Daniela Darcourt se enfrentara a Master Chris por intentar eliminar el video de su canción ‘Señor Mentira’, se evidenció que una de las cantantes que apoyaron al productor fue Paula Arias.

En medio de esta situación, Daniela Darcourt, en una reciente entrevista, confirmó que no estará en el show de Son Tentación, a pesar de que estaba incluida en el flyer.

“Yo estoy sorprendida porque he visto la publicidad del aniversario y yo no le he confirmado nada a Paula. Es más, ni siquiera es por esto, ojo (el apoyo de Paula a Master Chris), es porque tengo trabajo ese día. Yo no voy a estar en Lima, voy a estar en provincia, me lo acaban de pasar”, detalló en una llamada con ‘América hoy’.

Según las declaraciones de Daniela Darcourt, no ha tenido comunicación con Paula Arias ni con su mánager para confirmar su presencia en el evento.

“En este caso no puedo. Estoy en provincia, tengo otras cosas que hacer. Tampoco me parece correcto que me confirmen ahí en un flyer para confundir a la gente porque yo no quiero quedar mal con mi público”, agregó al respecto.

Daniela Darcourt manda mensaje a Paula Arias

Por otro lado, Daniela Darcourt destacó que conoce a Paula Arias muy bien y subrayó que, si la cantante mantiene una buena relación con Master Chris y Diana Montes, no tiene inconvenientes.

“Yo no me tomo nada personal; en ese aspecto, yo no soy de indirectas. A mí me dicen las cosas en la cara. Paula me conoce desde hace muchos años y sabe perfectamente cómo soy yo. Si a mí no me quieren de enemiga o de mala persona, déjenme donde estoy, así yo la paso bien y no pasa nada. Si ella tiene buena relación con Master y con Diana y decide respaldarlos a ellos, yo no tengo ningún problema”, concluyó ante el programa de espectáculos.