Milena Warthon anuncia su nuevo tema “La nena”, inspirado en el empoderamiento femenino

Primero lo nuestro. Milena Warthon es una artista nacional que está orgullosa de sus raíces y por ello su estilo musical está orientado al Pop andino donde hace relucir el folclore peruano. Recientemente, sus seguidores se mostraron preocupados al ver sus publicaciones de Instagram donde la cantante escribía misteriosos mensajes, que dejaban ver su lado más vulnerable.

Días después, Milena dio a conocer lo que se estaba guardando por mucho tiempo y anunció su regreso musical con un nuevo tema. Como se recuerda, la joven de 21 años lanzó la canción “Agua de mar” en febrero del 2021 y fue todo un éxito al lograr más de 4 millones de reproducciones en YouTube. Ahora, el 28 de enero lanzará “La nena”, un tema muy personal para la artista de raíces ancashinas y apurimeñas que busca plasmar su identidad en su música.

Milena Warthon ganó fama a nivel nacional tras su aparición destacada en La voz Perú. Foto: Difusión/Instagram

“Les quiero contar que las caídas son para levantarse. Hay momentos en que uno puede sentirse vulnerable y no saber cómo expresarlo. Es ahí cuando uno debe apoyarse en sus seres queridos y enfocarse en lo que más ama. No está mal sentirse así y atreverse a abrir el corazón. Porque si bien el camino se pone difícil, esta es una señal para reinventarse y quemarlo todo”, dijo Milena Warthon en uno de sus videos donde después se escucha un adelanto de su nueva canción.

Con esta nueva producción, la intérprete de “Agua de mar” menciona que ha tenido que ser fuerte y buscar apoyo en sus seres queridos cuando fue víctima de críticas, ciberbullying y con “La Nena” hace honor al empoderamiento femenino, reinventándose y dando un potente mensaje a sus seguidores.

“Este 28 de enero estaré lanzando una canción de empoderamiento. Este tema estará dedicado a todos mis seguidores, en especial a las personas que por alguna circunstancia se han sentido vulnerables por motivos diferentes y solo quiero decirles que, a pesar de la oscuridad, el miedo y el dolor, siempre se puede seguir adelante”, comentó.

Milena Warthon alzó su voz en protesta contra Repsol tras el derrame de petróleo

La cantante de pop andino utilizó su voz, su mejor arma, para que la empresa trasnacional Repsol se haga cargo de la catástrofe ambiental que produjo el 15 de enero cuando se derramaron 6.000 mil barriles de petróleo en la refínería La Pampilla, Ventanilla. Solamente bastó segundos para que el combustible se extendiera por todo el litoral peruano, arrasando con la flora y fauna marina.

Varios personajes públicos se pronunciaron sobre el hecho, y Milena Warthon decidió hacerlo mediante una canción que publicó hace unas horas en sus redes sociales. “1, 2, 3 aves que importa si sienten, 1, 2, 3 muertos no es suficiente, 1, 2, 3 gotas o serán galones, el agua de mar no quiere tus perdones” , dice parte de los versos. Rápidamente, la publicación se llenó de likes y comentarios donde sus seguidores se mostraron emocionados. “Cuando el talento va de la mano con el pueblo es ese arte que transciende”, “Se me erizó la piel y eso que no trabajo en Repsol”, fueron algunos de ellos.

Milena Warthon formó parte del musical navideño de El artista del año

Compartió escenario con la salsera Yahaira Plasencia en el último programa del 2021 de El artista del año conducido por Gisela Valcárcel. Milena Warthon se mostró orgullosa de la oportunidad de haber interpretado en el escenario su propia versión de temas navideños.

“De los mejores regalos poder cantar ‘Mi corazón es tuyo’ en El gran show. Muchas gracias, Gisela Valcárcel”, escribió Milena en su cuenta de Instagram.