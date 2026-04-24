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Alejandro Sanz y Stephanie Cayo viven escapada romántica en Cusco: pareja visitó Machu Picchu

El cantante español y Stephanie Cayo fueron captados disfrutando de uno de los destinos más emblemáticos del Perú, donde recorrieron la ciudadela inca y dejaron en evidencia su relación.

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo disfrutan de su romance en Cusco. Foto: composición LR/difusión
Alejandro Sanz y Stephanie Cayo disfrutan de su romance en Cusco. Foto: composición LR/difusión
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Alejandro Sanz y Stephanie Cayo continúan acaparando la atención tras confirmar su relación, esta vez con una romántica escapada a Cusco. Tomados de la mano, la pareja fue vista el 23 de abril llegando junto con su equipo de seguridad, para luego dirigirse al Valle Sagrado de los Incas, en medio de gran expectativa por su romance.

Un día después de su llegada a la ciudad imperial, ambos visitaron Machu Picchu, uno de los destinos turísticos más emblemáticos del Perú. Durante su recorrido, el intérprete de ‘Corazón partío’ no ocultó su admiración por el lugar: aseguró que le “encantó” y lo calificó como “precioso”, según RPP.

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Alejandro Sanz y Stephanie Cayo recorren Machu Picchu con fuerte seguridad

La pareja llegó a Machu Picchu el viernes 24 de abril alrededor de las 7.00 a. m., lo que les permitió iniciar su recorrido por el circuito uno y parte del circuito tres de la ciudadela inca. Acompañados de un guía turístico y bajo un fuerte resguardo de seguridad, ambos pudieron conocer de cerca la historia del santuario, incluyendo espacios emblemáticos como las fuentes de agua y el Templo del Sol.

Durante la visita, algunas personas lograron reconocer al cantante español de 57 años e intentaron acercarse para tomarse fotografías; sin embargo, el acceso fue limitado debido a las medidas de seguridad. Pese a ello, la presencia de la pareja no pasó desapercibida, generando gran interés entre turistas y seguidores.

PUEDES VER: Alejandro Sanz dedica romántico mensaje a Stephanie Cayo que confirmaría relación con la actriz peruana : "No te puedo amar más"

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La relación de Alejandro Sanz se consolida entre conciertos y viajes internacionales

La relación entre la actriz peruana y el cantante ha despertado gran atención en las últimas semanas. A inicios de abril, ambos ya habían compartido fotografías juntos en distintos conciertos del cantante, además de eventos privados, lo que alimentó los rumores de un romance que finalmente se hizo evidente en sus apariciones públicas.

En Lima, la menor de las hermanas Cayo acompañó al cantante durante sus dos presentaciones como parte de su gira ‘¿Y ahora qué?’, mientras que en Nueva York protagonizaron un momento que confirmó su cercanía: en pleno show, el artista la invitó al escenario, bailaron juntos y sellaron la escena con un beso frente a miles de asistentes.

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