Así suena “No sé”, la canción que no es cover de Amy Gutiérrez

Poco a poco, Amy Gutiérrez va ganando terreno en la escena musical. Tras haber ganado una final de “El artista del año”, la cantante dio a conocer que ha lanzado un tema original.

A través de sus redes sociales, la cantante peruana se mostró emocionada al lanzar “No sé”, un tema inédito con el que busca consolidar su carrera como solista.

“Este es mi primer sencillo como solista hecho con mucho amor para todos ustedes. Cuéntenme qué les gustaría que aparezca en el video clip oficial”, escribió en su canal de Youtube.

A menos de una semana del lanzamiento del tema compuesto por Amy Gutiérrez, Alvaro Rod y Chris Fernandez, el audio de “No sé” tiene casi 60 mil reproducciones en Youtube.

“Orale Amy, ¡qué gran talento peruano! Te deseo muchos más éxitos y bendiciones, recibe todo mi apoyo linda, no cabe duda que talento te sobra. Y #NoSe que más decir de ti hermosa, saludos desde México”, “Está super chido tu single Amy G. Saludos desde México. Y espero que regreses a México a promocionar tu música. Lástima que ya no estás en You salsa”, “Te recomiendo que promociones más tu canal de Youtube en tus redes sociales. Vamos con todo Amy g”, “Qué rica salsa Amy. Tu voz es tan única, mereces brillar en todo el mundo. Tienes el talento para hacerlo. Bendiciones para ti” y “Hermosa Amy G, tienes una hermosa voz y la letra esta genial”; fueron algunos de los comentarios que dejaron los fans de la cantante del Callao.

Letra de “No sé”, canción de Amy Gutiérrez

Supuse que todo fue hasta hoy

Estaba convencida

Y así murió mi corazón

Por una balada perdida

No supe ni siquiera lo que yo te hacía

Estaba tan caliente cuando te mentía

Me doy cuenta todo el daño que te he hecho

Me doy cuenta y lo siento aquí en mi pecho

Y ahora sé que te perdí

Y ya todo lo perdí

No sé con qué palabras pedirte perdón

No sé cómo lograr cambiar tu decisión

No sé cómo enfrentarme a esto

Has dejado expuesto a mi corazón

No sé qué más hacer si ya lo he demostrado

No sé cómo lograr quedarme a tu lado

No sé cómo pedir que intentes recordar

Que un día me amaste de verdad

Dime que tengo que hacer

O juro que me iré

No sé con qué palabras pedirte perdón

No sé cómo lograr cambiar tu decisión

No sé cómo enfrentarme a esto

Has dejado expuesto a mi corazón

No sé qué más hacer si ya lo he demostrado

No sé cómo lograr quedarme a tu lado

No sé cómo pedir que intentes recordar

Que un día me amaste de verdad

Dime que tengo que hacer

O juro que me iré

¿Quién es Amy Gutiérrez?

Amy Gutiérrez se hizo conocida cuando deslumbró en “Yo Soy Kids”, programa que ganó. Luego se lanzó su carrera de cantante de forma profesional. Sin embargo, no tuvo tanta exposición.

Fue con la orquesta Son Tentación que volvió a dar de qué hablar. Después se fue la agrupación de Paula Arias para formar parte del proyecto “You salsa”, donde logró popularizar las canciones “No te contaron mal” y “Como se perdona”.

Tras dejar la orquesta, Amy Gutiérrez vuelve a apostar por ella y se lanza como solista. Ahora es parte de El dúo perfecto con Miguel Álvarez.