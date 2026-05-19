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Chim Pum Callao 2026: Grupo Niche, Willie González, Viti Ruiz y más artistas internacionales se suman al popular festival chalaco

Grupo Niche, reconocido por su conexión con el Perú, vuelve al Callao tras el éxito de sus presentaciones en el Gran Teatro Nacional. Este festival reunirá a artistas legendarios que llenarán el ambiente de salsa y alegría.


El Callao celebra sus 190 años con el Festival Internacional Chim Pum Callao el 15 de agosto, destacando un gran concierto de salsa. Foto: difusión.
El Callao celebra sus 190 años con el Festival Internacional Chim Pum Callao el 15 de agosto, destacando un gran concierto de salsa. Foto: difusión. | Foto: difusión.
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El Callao se alista para celebrar sus 190 años de fundación con su clásico concierto de salsa. En esta oportunidad, el Festival Internacional Chim Pum Callao se realizará el sábado 15 de agosto desde las 3.00 p. m. en el Estadio Campolo Alcalde de La Perla y contará con la presencia del Grupo Niche, una de las agrupaciones colombianas con mayor vínculo con el Perú.

Grupo Niche vuelve al Callao luego de haber demostrado una vez más su enorme acogida en el Perú, tras lograr dos funciones completamente sold out en el Gran Teatro Nacional, donde miles de fanáticos corearon sus clásicos y reafirmaron el cariño que el público peruano mantiene por la orquesta.

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Grupo Niche y más artistas celebrarán el aniversario del Callao

El Festival Internacional Chim Pum Callao reunirá a grandes figuras internacionales de la salsa en un evento pensado para celebrar la identidad, la música y el orgullo chalaco. Esta edición cobra un significado especial al realizarse por el 190 aniversario del puerto.

Después de 25 años, Grupo Niche, considerada la agrupación salsera número uno de Colombia y una de las más importantes del mundo, regresa al barrio chalaco para ser parte del Festival Internacional Chim Pum Callao 2026. Temas como 'Cali Pachanguero', 'Una aventura', 'Gotas de lluvia', 'Sin sentimiento', 'Algo que se quede', 'Nuestro sueño' y muchos más prometen hacer vibrar a miles de asistentes.

Además de Grupo Niche, la cartelera del festival contará con la participación de Adolescentes Orquesta, Willie González, Viti Ruiz en homenaje a Frankie Ruiz, Nino Segarra y Moncho Rivera, junto a orquestas nacionales invitadas que completarán una tarde y noche cargada de clásicos, sabor y mucha salsa.

El Callao celebra sus 190 años con el Festival Internacional Chim Pum Callao el 15 de agosto, destacando un gran concierto de salsa. Foto: difusión.

El Callao celebra sus 190 años con el Festival Internacional Chim Pum Callao el 15 de agosto, destacando un gran concierto de salsa. Foto: difusión.

Las entradas estarán disponibles a través de Teleticket. La preventa especial se realizará del 20 al 24 de mayo, con precios especiales y cualquier medio de pago. Los boletos cuestan entre S/33 y S/57,2.

Las entradas se venderán a través de Teleticket, con una preventa especial del 20 al 24 de mayo. Foto: difusión.

Las entradas se venderán a través de Teleticket, con una preventa especial del 20 al 24 de mayo. Foto: difusión.

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