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La reconocida cantante y compositora chilena Mon Laferte regresa al Perú luego de dos años de ausencia para presentar su nuevo espectáculo, parte de 'Femme fatale tour', gira que lleva el nombre de su más reciente disco. El concierto se realizará este sábado 23 de mayo de 2026 en el Multiespacio Costa 21. Con temas reconocidos como 'Tu falta de querer', 'Amárrame' y 'Mi buen amor', la artista vuelve esta vez con una propuesta que explora el pop alternativo y el jazz, géneros que combina con su afilada pluma.

La artista promete ofrecer una noche inolvidable en Lima con sus grandes éxitos y sus nuevos temas. 'Femme fatale' es una propuesta que se adentra en un lenguaje híbrido y visceral, donde lo clásico y lo experimental se fusionan para crear un universo sonoro único. Conoce los precios, dónde comprarlos y todo sobre el esperado concierto de Mon Laferte. Aún quedan entradas en Teleticket para la zona Tribuna Oriente.

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Quedan pocas entradas para el concierto de Mon Laferte en Lima. Foto: difusión.

¿De qué trata el nuevo álbum que Mon Laferte tocará en Lima?

'Femme fatale', el nuevo álbum de estudio de Mon Laferte, se compone de 14 canciones, en las que el pop alternativo y el jazz se entrelazan en un territorio sonoro oscuro, sofisticado y profundamente poético. El título del disco remite a la figura arquetípica de la femme fatale: misteriosa, intensa y contradictoria. La artista hace suya esta definición y la transforma en una declaración de seguridad y poder. Con su afilada pluma, esa fuerza se convierte en música, poesía y confesión.

La producción incluye los sencillos previamente lanzados 'Esto es amor', junto con Conociendo Rusia, y la potente 'La tirana', en colaboración con Nathy Peluso. Además, el álbum trae colaboraciones inéditas con el cantautor brasileño Tiago Iorc y un encuentro estelar con las cantautoras mexicanas Natalia Lafourcade y Silvana Estrada en 'My one and only love'.

Entradas para el concierto de Mon Laferte en Arena Costa 21

A través de las redes sociales se dieron a conocer los precios y el respectivo mapa de ubicación. Los costos de los boletos variaban entre S/115 y S/747,50. Los usuarios de Conadis fueron los únicos que tuvieron descuento.