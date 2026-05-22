Alejandro Aramburú y los chicos de Santos Bravos ofrecerán un concierto en Duomo Costa 21 como parte de su tour 'Sesión Dual'. | Foto: Instagram.

Alejandro Aramburú y los chicos de Santos Bravos ofrecerán un concierto en Duomo Costa 21 como parte de su tour 'Sesión Dual'. | Foto: Instagram.

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El grupo pop latino Santos Bravos ya está en Lima para su primer concierto en el Perú como parte de su tour 'Sesión Dual'. La agrupación se presentará este domingo 24 de mayo en Duomo Costa 21, en San Miguel, donde mostrará en vivo su propuesta musical basada en 'Dual', su EP debut que se encuentra disponible en plataformas digitales.

El esperado concierto marca el primer encuentro del grupo con sus seguidores peruanos e incluirá una presentación de su nuevo material musical, además de actividades especiales como un dance tutorial y merchandising.

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¿Quiénes conforman el grupo Santos Bravos?

Drew — Estados Unidos

Kauê — Brasil

Alejandro — Perú

Kenneth — México

Gabi — Puerto Rico

Cabe señalar que el grupo también presentó por primera vez en vivo su sencillo 'KAWASAKI' durante los Premios Lo Nuestro 2026, actuación destacada por su sincronía, propuesta visual y presencia escénica. La banda también estrenó recientemente la docuserie 'Behind Dual', disponible en Spotify y en su canal oficial de YouTube. Esta producción muestra el proceso creativo del proyecto, así como momentos clave en la creación de sus canciones.

Entradas para el concierto de Santos Bravos en Costa 21

Los organizadores del evento también dieron a conocer la lista de precios para el concierto que se realizará en Costa 21. Estas tarifas contaron con descuentos especiales para quienes realizaron su compra con tarjetas Interbank. Cabe indicar que las entradas, disponibles en Teleticket, están agotadas en algunas zonas.

Entradas disponibles para Santos Bravos en Lima 2026. Foto: Teleticket

Los precios de las entradas fueron los siguientes:

Ultra: S/500

Campo A: S/350

Campo B: S/350

Conadis: S/280

Full Experience: S/800